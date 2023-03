Robin Hendrix ontgoocheld na tiende plaats op EK indoor: “Ik had er zoveel meer van verwacht”

Zaterdag gaf Robin Hendrix nog een uitstekende indruk tijdens de reeksen van de 3000m. De atleet uit Kapelle-Op-Den-Bos spaarde duidelijk zijn krachten en liep uiterst ontspannen naar een plaats in de finale. Hij stak zijn ambities dan ook totaal niet onder stoelen of banken. Een plaats in de top vijf of zelfs meer moest mogelijk zijn. In de finale nam topfavoriet Jakob Ingebrigtsen onmiddellijk het heft in handen en dat zorgde ervoor dat het een behoorlijk sneller wedstrijd werd. Hendrix zag het graag gebeuren en plaatste zich rond de vierde positie. “Dat was voor mij het ideale scenario”, zegt hij. “Op die manier hoefde ik alleen maar te volgen. We liepen een tempo van rond de 2.40 per kilometer en da’s een tempo dat ik normaal zonder problemen aankan. Toch voelde ik al van bij het begin dat het niet zo soepel liep en ik slaagde er ook niet in om te versnellen. Als je dan voor halfweg al moet lossen, dan krijg je het ook mentaal heel lastig en dan laat je al eens het kopje hangen.”