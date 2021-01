Robin Hendrix maakte indruk met een scherpe tijd op de vijf kolometer

AtletiekNet als vele andere lopers krijgt Robin Hendrix de laatste maanden te maken met het gebrek aan competities. Zo moest hij in zijn eentje nog naar het Italiaanse Bolzano. Hij deed het daar uitstekend, want op de 5km op de weg werd hij knap tweede in een sterk veld en bleef hij amper één seconde boven de snelste Europese tijd.

Eind oktober kende Robin Hendrix met enkele collega’s nog brute pech, toen een geplande 5km op de weg in Heusden-Zolder in laatste instantie afgelast werd wegens de sanitaire maatregelen voor de tweede coronagolf. Eerder had hij nog wel een aardige 28.22 gelopen tijdens het BK 10km op de weg in Lokeren, net als een uitstekende 13.25.52 op de 5.000m van de ‘Nacht’ in Heusden-Zolder.

“Ik voelde me dan ook klaar voor een sterk winterseizoen met aanvankelijk enkele manches van de crosscup. Maar zowel in Mol als in Roeselare werden de wedstrijden naar maart verplaatst. Daar stond ik dan met mijn goede benen”, sakkerde Robin Hendrix.

Het veldloopseizoen werd inderdaad door de Vlaamse Atletiekliga tot minstens 15 januari stilgelegd, maar ook vele wedstrijden in het buitenland sneuvelden, zoals de Sylvestercorrida in Soest bijvoorbeeld. “Maar tevens de wedstrijd op de weg in het Duitse Trier als afsluiter van 2020”, wist de atleet van OEH. “Vandaar mijn deelname in Bolzano, maar ik in mijn eentje naar toe trok op basis van het sterk deelnemerslijst voor dat nummer.”

Robin Hendrix (25) presteerde uitstekend in de straatrace. “We vormden een groep van zeven en kwamen na drie kilometer door in 7.59. Ik kon dat stevig tempo vlot aan, al kreeg ik het in de laatste kilometer wat lastig. Gelukkig konden mijn benen nog vlot een spurt aan voor de overwinning. Alleen de Oegandees Oscar Chelimo bleek te sterk in 13.17. Maar ik ging in 13.19 de rest van de groep vooraf met daarbij de Marokkaan Iguider, de Italiaan Crippa en drie Ethiopiërs, waaronder tweevoudig wereldkampioen Edris. Maar met een tijd van 13.19 lukte ik vooral de tweede beste Europese tijd ooit op slechts één seconde van de Fransman Jimmy Gressier.”

BK veldlopen of 5.000m indoor?

Dit jaarbegin hoopt Robin Hendrix deel te nemen aan de manches van de crosscup in Hannuit en in Diest. “Voor zover die niet sneuvelen tenminste. Mogelijk start ik later ook nog in het BK veldlopen, al staat er dezelfde dag een 5.000m indoor geprogrammeerd in het Franse Toulon en dat met een hoogstaand deelnemersveld”, zei de student bouwkunde. “Een goede prestatie in zaal kan mijn ranking ferm opkrikken.”