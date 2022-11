Robin De Ketelaere (SV Pittem): “Het halen van de linkerkolom is nu ons objectief”

Tegen de Kanaries van SK Eernegem was het al vroeg juichen geblazen voor de thuisaanhang, want na amper één minuut vond de 29-jarige Robin De Ketelaere de weg naar de netten. “Ik begon mijn loopbaan bij Torhout KM en speelde daarna voor achtereenvolgens Kortemark, Ichtegem, SK Torhout en SK Eernegem”, stelt de polyvalente aanvaller. “Vorig seizoen speelde ik één seizoen voor SV Rumbeke omdat ik ook naar Rumbeke verhuisd was. Dit seizoen verdedig ik de kleuren van SV Pittem. Voorts is er nog een Robin De Ketelaere die in het provinciaal voetbal actief is, zodat er soms wel eens wat verwarring is.”

Zege tegen ex-club

Stunt tegen de leider

“We wisten dat we in goede doen waren, want een week ervoor hadden we gestunt tegen leider Daring Brugge. De Bruggelingen hadden op de openingsspeeldag verloren, maar wonnen daarna tien matchen op rij. We konden die fantastische reeks doorbreken door op hun veld met 2-3 te gaan winnen. We hopen de komende weken dat positieve elan verder te gaan, want in de stand klommen we naar een rustige plaats in de middenmoot. Als nieuwkomer in derde provinciale was het behoud doelstelling nummer één. Ondertussen staan we op een voor ons schitterende en veilige positie in die middenmoot. De kloof met de ploegen onderin is reeds aanzienlijk groot zodat we niet echt meer hoeven naar beneden te kijken. Het halen van die linkerkolom is nu ons objectief.”