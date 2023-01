Robin Baghdady (Maaseik) na de winst tegen Menen: “Focus houden, ook na zware Europese week”

Lotto Volley LigaGreenyard Maaseik heeft zich zaterdag niet laten verrassen tegen Menen. De Maaslanders pakten de drie punten, maar zagen de derde set wel naar de bezoekers gaan. Maaseik blijft zo stevig op de tweede plaats en met nog matchen te gaan, moet het al erg mislopen voor de Limburgers om nog ingehaald te worden. Nieuwkomer Robin Baghdady toonde tegen de West-Vlamingen opnieuw mooie dingen. “Ja, ik ben tevreden. We pakken de drie punten en geloof me, dat is niet evident na de Europese trip naar Tsjechië”, vertelt de hoekspeler.

Toegeven, Menen maakte het Maaseik in het begin van de wedstrijd niet erg moeilijk. De West-Vlamingen speelden zonder hoofdaanvaller en ex-Maaseikenaar Lou Kindt en dus was er aanvankelijk weinig aanvallende druk. De thuisploeg was wel bij de les. Een erg sterke Ferre Reggers, goed voor 31 punten en scorend aan 60%, zorgde voor onrust in de bezoekende afweer. Menen pakte wel de derde set, maar opnieuw Reggers tekende voor winst in set vier en de verdiende driepunter.

Topmatchen

“Het was een terechte overwinning voor ons. Dat lijkt misschien logisch, maar vergeet niet dat we een drukke week achter de rug hebben. De trip naar Tsjechië was zwaar. Je voelt dat in de benen, maar het is belangrijk op alle niveaus de focus te houden, ook op de Belgische competitie”, zegt Robin Baghdady. “Er komt nu een interessante periode aan met belangrijke opdrachten. Door in elke wedstrijd alles te geven, blijven we scherp. En zeg nu zelf, dat is toch wat een profspeler wil, niet?”

Sportieve bijdrage

De Zwitserse hoekaanvaller is intussen bijna anderhalve maand in Maaseik. Hij voelt er zich stilaan thuis. “Absoluut, de club heeft me perfect opgevangen, ik was meteen welkom. Ik ben blij dat ik intussen ook mijn sportieve bijdrage kan leveren”, aldus Baghdady die uitkijkt naar de Europese wedstrijden tegen Roeselare. “Ik heb intussen ook wel begrepen dat de twee clubs een bijzondere band hebben en dat het waarschijnlijk ook in de Belgische competitie tussen hen zal gaan. Misschien was er in Europa beter een andere tegenstander geweest, maar we willen graag topwedstrijden spelen en dat kan tegen de West-Vlamingen.”