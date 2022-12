Robin Alderweireld zuchtje sneller dan Kay De Bruyckere: “Vierde zege op rij, vijfde in totaal”

Banddikte

“In de derde of vier ronde reed ik er mijn ketting eens af”, zuchtte Alderweireld. “Kay profiteerde om alleen weg te rijden. Hij had heel rap tien seconden en ik had niet het gevoel dat ik direct dichterbij kwam. Zeker op de technische stukken was hij super. Op den duur merkte ik dat ik op de lange rechte stukken toch wat meer vitesse had. Op eigen tempo ben ik toch weer bij hem geraakt. Ik ging meteen naar de kop om het tempo te regelen.”

Dat gebeurde ongeveer een kwartier voor het einde van deze veldrit over één uur. “In de laatste ronde was het heel spannend”, ging de pion van Team Atom 6 verder. “Binnenkant bocht, buitenkant bocht, Kay probeerde het allemaal, maar hij geraakte niet over mij. De sprint begon ik op kop. Op de streep scheelde het echt niet veel. De dikte van een tube denk ik. Winnen is winnen. Voor mij is dit de vierde zege op rij, de vijfde van het seizoen.”

Inspraak

Veel beter kan niet. Na de cross in Lichtervelde pakte Alderweireld zijn valiezen om een week te trainen in de buurt van het Spaanse Calpe. “Trainen en rusten met het oog op de kerstperiode en het Belgisch kampioenschap in Lokeren”, vertelde hij. “Vooral in die kerstperiode wil ik goed zijn. Normaal doe ik nog de B-crossen in Balegem en Beernem. Afgewisseld met een aantal A-veldritten. Of ik het seizoen zal volmaken weet ik nog niet. Misschien stop ik na het BK van 16 januari. Zowel het wegprogramma als de samenstelling van mijn team is uitgebreid. We proberen in 2023 alle interclubs in West-Vlaanderen te rijden. Ook daarin wil ik me wel eens tonen. Bij de uitbouw van de club heb ik wat inspraak. Dat is prettig.”