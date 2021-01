Robin Alderweireld keert ontgoocheld terug van Zilvermeercross: “Mijn naam was net afgeroepen toen startsignaal al weerklonk”

VELDRIJDEN ELITE Z/CIedereen maakt fouten, maar als je het zelf in handen hebt om ze snel recht te zetten laat je dat beter niet na. Bij de start van de Zilvermeercross in Mol klonk het fluitsignaal zaterdag te vroeg. De laatste startrijen waren nog niet gevormd, toen van Aert en andere veldrittoppers vertrokken. Toch was dit voor de wedstrijdjury geen valse start.

Eén van de benadeelden was Robin Alderweireld. De 24-jarige eliterenner zonder contract droeg rugnummer 64 en was door de officiëlen net gevraagd om naar zijn startplaats te rijden, toen het startsignaal al weerklonk. “Ik was nog bezig met mijn warme kledij uit te doen toen de start gegeven werd”, zucht Alderweireld. “Achter mij stonden zeker nog tien renners.”

“De commissarissen waren niet eens klaar met het afroepen van iedereen. Samen met enkele andere gedupeerden drong ik aan op een nieuwe start. Het hielp niet. In de eerste ronde zag ik overal beenstukken en thermovestjes vliegen, van jongens die niet de tijd kregen om die kledij bij de start uit te trekken. De verklaring die we kregen was triestig: er was op de eerste startrijen niets gebeurd, dus kon het geen valse start zijn.”

Ook uitslag verkeerd?

Als dit de officiële uitleg was, is dat inderdaad bedroevend. Uiteraard draaide de veldrit in Mol voor Alderweireld op een sisser uit. Twee ronden voor het einde werd hij uit wedstrijd genomen. Het snelle rondje in Mol, met in de tweede wedstrijdhelft een ontketende Wout van Aert, nam slechts een kleine zeven minuten in beslag.

Door de bekende tachtig procent-regel haalde de pion van Atom 6 het einde niet. Toen hij het eindresultaat onder ogen kreeg, liep de crosser uit Veurne een nieuwe ontgoocheling op. “Twee ronden voor het einde werd ik als 42ste afgevlagd, maar in de uitslag sta ik op de 53ste plaats op vier ronden van winnaar Van Aert”, gaat Alderweireld voort. “Ook een juiste uitslag opmaken was dus te moeilijk. Ik had nochtans veel van de Zilvermeercross verwacht, want het is mijn favoriete parkoers. Ik rijd graag door het zand. In plaats van een leuke namiddag werd het een dag om snel te vergeten”, besluit Alderweireld. “Het is duidelijk dat wij, hoewel het voor ons op financieel vlak een moeilijk seizoen is, niet meetellen.”