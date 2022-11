Robin Alderweireld, goed voor drie zeges, is op dreef: “In het B-circuit al acht podiumplaatsen”

Die vijftien puntjes kunnen zijn startpositie op het BK van zondag 15 januari in Lokeren wat verbeteren. “Uiteraard ben ik een heel klein beetje bezig met die titelstrijd, maar in tegenstelling tot Middelkerke begin dit jaar maak ik van Lokeren geen doel”, verrast Alderweireld. “Ik wil me de ontgoocheling van het vorige BK besparen. Daar stond ik na honderd meter langs de kant met twee lekke banden. Op een parcours dat me ligt, in de buurt waar ik woon. Begrijp me niet verkeerd, ik probeer goed te zijn in de periode van het BK. Gerben Kuypers is voor mij topfavoriet. Hij is heel sterk, profrijp ook. Ik hoop dat hij een kans krijgt.”

Modderpoel

Kuypers is niet te zien in het regionale circuit. Daarin hoort Alderweireld tot de sterkste crossers. Zowel in Arendonk als Maldegem sloeg hij in de slotronde toe. “Arendonk was een snel parcours”, blikt hij even terug. “Net voor de start van onze cross begon het te regenen. Waardoor de omloop extreem glad werd. Na de start nam ik de kop met enkele renners aan mijn wiel. Halfweg bleef enkel Thomas Verheyen over. Hij moest soms wat metertjes laten. In de laatste ronde kon ik nog eens versnellen. In Maldegem was mijn start iets minder. Door de vele bochten was het moeilijk om in te halen. Ik nam mijn tijd, ging in de derde ronde naar de leiding en kon in de slotronde Ingmar Uytdewilligen afschudden.”