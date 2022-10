Robert-Jan Vanwesemael vastbesloten om met KVK Tienen opmars voort te zetten op bezoek bij Olympic Charleroi: “Profdroom nog niet opgegeven”

voetbal eerste nationaleDoor het puntengewin van de voorbije weken is KVK Tienen opgeklommen naar een twaalfde plaats in de rangschikking. Dat betekent dat de top tien en de linkerkolom stilaan in zicht komt, zeker met een wedstrijd bij middenmoter Olympic Charleroi in het verschiet.

“Aan vertrouwen zal het ons alleszins niet ontbreken om ook in Charleroi iets te proberen rapen”, klinkt Robert-Jan Vanwesemael strijdvaardig. “Nu, met mijn achtergrond in de beloftencompetitie ben ik natuurlijk niet zo vertrouwd met de concurrenten en hun specifieke kwaliteiten. Tegen de top zes hadden we het in de seizoensaanhef moeilijk en gingen we net iets te vaak in de fout. Nu we de topteams gehad hebben, gaan we nog meer dan voorheen voor de volle buit. De druk om te moeten winnen, is misschien even wat minder. Maar goed, je wil toch graag bevestigen en die goede flow waarin we nu zitten zo lang mogelijk vasthouden.”

Wingback

Het enthousiasme waarmee de jongeman vertelt, verraadt passie voor het spelletje. En het geeft ook wel aan dat hij zich in Tienen goed in zijn vel voelt. “Ik heb inderdaad geen spijt dat ik deze stap heb gezet, want voorlopig is het de juiste keuze gebleken”, meent hij. “Ik wilde weer plezier beleven aan het spelletje en stappen zetten als voetballer. En dat lukt vooralsnog perfect in Tienen, omdat je in zo’n reeks als eerste nationale elke week om de knikkers speelt. Die rol als wingback ligt me ook wel moet ik zeggen. Met mijn uithouding en snelheid heb ik denk ik de kwaliteiten om daar mijn stempel te kunnen drukken. Misschien dat ik nog liever op links zou spelen omdat dat net iets natuurlijker aanvoelt. Maar goed, ik speel in de eerste plaats waar de trainer me zet en ben blij met de vele minuten die ik momenteel krijg.”

Profcontract

Misschien dat het familiale karakter van een club als KVK hem wel deugd doet, want het voetbalwereldje kan soms hard zijn. “Ach, het is niet dat ik STVV iets verwijt, zij waren het tenslotte die me in april van vorig jaar een profcontract voor twee jaar gaven”, zegt hij daarover. “Ik had er dan ook een topjaar opzitten bij de beloften, al slaagde ik er nadien niet om in die lijn door te trekken bij de A-kern. Ik heb mezelf toen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te weinig kunnen tonen en werd dus teruggestuurd naar de beloften. Daar heb ik vorig seizoen een heel jaar gespeeld, maar ik zag het niet zitten om er nog een extra jaar aan vast te knopen in die beloftencompetitie. Ik wilde maar al te graag eens nieuwe lucht opsnuiven en door de goede onderlinge relaties is de keuze uiteindelijk op Tienen gevallen. Wat er na dit seizoen gebeurt, zien we dan wel, maar die profdroom heb ik nog niet opgegeven.”

