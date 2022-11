Robert-Jan Vanwesemael en KVK Tienen stunten opnieuw in eigen huis met 2-0-zege tegen Thes Sport: “We hebben echt wel een goeie ploeg”

voetbal eerste nationaleKVK Tienen bewees gisteren nog maar eens dat het verre van een hapklare brok is voor de topploegen in eerste nationale. Meer nog, na eerder La Louvière geklopt te hebben in eigen huis, verraste het nu ook het nummer vier Thes Sport. In een gesloten match wist het toch twee keer te scoren en zo was de tweede stunt in eigen huis een feit.

Onverdiend kan je die 2-0-zege niet noemen, want buiten een goede kopbal na dik een kwartier en een strakke uithaal van Jeunen na de pauze kon Thes amper doelman Bouzian verontrusten. “Het is nochtans een hele sterke ploeg, maar ons blok stond perfect en daar wisten de bezoekers weinig raad mee”, zag ook wingback Robert-Jan Vanwesemael. “Het kwam erop aan om op de juiste momenten druk te gaan zetten en daar vloeide ook die penalty uit voort. In de tweede helft hebben we misschien iets te weinig gevoetbald, maar dat had deels met de wedstrijdomstandigheden en onze voorsprong te maken. En dan nog gaven we amper iets weg achterin, dus op zich was dat wel het perfecte scenario dat zich voltrok. Ik ben best wel trots op deze nieuwe stunt. Uit onze veertiende positie valt het niet direct af te leiden, maar we hebben echt wel een goeie ploeg met veel kwaliteiten. Het zal nu zaak zijn om eindelijk eens die zes op zes te pakken.”

Juiste balans

Vanwesemael zelf maakte indruk op de flank en schudde zelfs in de slotfase nog enkele knappe raids uit zijn benen. “Die snelheid en sprints zitten ingebakken in mijn spel, al probeer ik er tegenwoordig iets spaarzamer mee om te springen”, knipoogt hij. “Het was in die eerste maanden vooral tactisch een beetje aanpassen, maar ik voel dat ik stilaan die juiste balans in mijn spel gevonden heb. De focus ligt nu in de eerste plaats op verdedigen, om dan proberen toe te slaan als er offensief de nodige ruimte ligt. Nee, ik voel me steeds beter in mijn vel op die rechterflank, dus dat belooft alleen maar veel goeds voor de komende wedstrijden.”

Speciale match

Ook sportief manager Bart Vanhoudt kon na afloop alleen maar met gepaste trots terugblikken, al zat hij tijdens de match iets meer dan gewoonlijk op zijn stoeltje te schuifelen. “Ik was iets meer opgejaagd dan anders, dat zal ik niet ontkennen”, lacht hij. “Ach, Thes is natuurlijk jarenlang mijn club geweest, hetgeen het altijd weer heel speciaal maakt.”

“Of dit Tienen me verbaasd heeft? Eigenlijk niet, want we hebben al bewezen dat we topploegen pijn kunnen doen. En als iedereen eindelijk fit is, zal ons dat ook met nog iets aanvallender voetbal lukken. Nu was het een heel gesloten wedstrijd, zoals er veel zijn in deze reeks, en dan moet je die kansjes maximaal benutten. Ach, Wouter is een coach die het spelletje gewoon heel goed leest en als geen ander weet waar de sterktes en zwaktes van de tegenstander liggen. Dat is een bijkomende troef waar we andermaal ons voordeel mee gedaan hebben.”

