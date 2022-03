Robert Bauer en STVV hopen seizoen met derbyzege nog wat meer kleur te geven: “Denk niet dat we ons nog extra moeten motiveren”

Voetbal 1APlay-off 2 lijkt een verre droom te gaan worden voor STVV. Een kloof van zes punten met nog vier speeldagen... Dan moet écht alles meezitten. Een overwinning in de Limburgse (of is het ondertussen de Japanse?) derby tegen Racing Genk - uitgerekend de nummer acht - kan wel de nodige boost geven.

De alarmbellen gaan af in Limburg, want de Limburgse derby staat voor de deur. STVV gaat op zoek naar revanche na die zure thuisnederlaag in september. Toen stonden de Kanaries lang 1-0 voor, maar een invalbeurt van Paul Onuachu maakte toen alsnog het verschil.

Vooral voor Genk is de match van uiterst groot belang. De Limburgers hebben een aardige kloof op het nummer negen in de stand, Cercle Brugge, maar een verliespartij is uit den boze. STVV moet al stevig aan het rekenen gaan en hopen dat de puzzelstukjes allemaal op hun plek vallen, willen ze die achtste plaats nog overnemen van de rivaal. Verdediger Robert Bauer was er destijds niet bij - hij was toen pas aangekomen bij STVV - maar de Duitser beseft wel wat er op het spel staat. “Derbyweek! Ik denk niet dat we ons nog extra moeten motiveren voor de derby. We weten hoe belangrijk deze match is voor de fans. We weten hoe belangrijk deze match is als je naar de stand kijkt.”

Japans legioen

De Limburgse derby staat de laatste jaren in het teken van Japan. Begrijp ons niet verkeerd: in de perszaal wordt nog altijd vlaai geserveerd. Some things never change. Maar op het veld is het vooral bij STVV al Japan wat de klok slaat. Daniel Schmidt, Daiki Hashioka, Daichi Hayashi, Taichi Hara en natuurlijk ook Shinji Kagawa. Ko Matsubara mogen we in dat rijtje niet vergeten. Aan Genkse zijde springt dan vooral flankaanvaller Junya Ito in het oog.

Qua teambuilding zit het alvast goed: STVV kreeg van coach Bernd Hollerbach een vrij weekend, en de Japanners in de selectie grepen die kans aan om een stapje in de wereld te zetten. Ze trokken met z’n allen naar Parijs, en dat leverde enkele leuke kiekjes op. Eentje voor de Eiffeltoren, eentje in een Japans restaurant... “En nu de volledige focus op de derby”, schreef Kagawa.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Shinji Kagawa 香川真司 (@sk23.10)

