Robby Vanhamel houdt Sporting Kampenhout comfortabel aan kop met winninggoal tegen Veltem: “Het deed deugd om beslissend te zijn”

Met nog enkele rechtstreekse confrontaties in het verschiet aan kop van de rangschikking is het pleit nog niet beslecht in eerste provinciale. Maar Sporting Kampenhout wist afgelopen weekend wel zijn voorsprong van zes punten op eerste achtervolger Borght-Humbeek vast te houden en dat na een felbevochten 1-0-thuiszege tegen buur Veltem.

Het enige doelpunt werd een kwartiertje voor tijd binnen geknikt door verdediger Robby Vanhamel. “Van een opluchting gesproken, zowel voor mezelf als de ploeg eigenlijk”, klinkt het. “We speelden om te beginnen verre van een topmatch. Nu, Veltem is sowieso een lastige tegenstander om te bekampen, dat bleek al in de heenronde toen we verrassend onderuit gingen. Die jonge gasten knokken voor elke bal en zoeken zo vaak mogelijk de duels op, hetgeen het ons niet makkelijk maakte om aan voetballen toe te komen. We hadden wel overwegend balbezit, maar dan ging het vaak niet snel genoeg om hen echt uit verband te kunnen spelen. Gelukkig waren er nog de stilstaande fases om voor dreiging te kunnen zorgen (knipoogt).”

Bankzitter

Met zijn gestalte is Vanhamel op zulke standaardsituaties een wapen en dat bleek ook een kwartier voor affluiten. “Ik kwam op het juiste moment ingelopen, al moest ik me nog fel uitstrekken om mijn hoofd tegen de bal te kunnen plaatsen. Ik moet toegeven dat het deugd deed om eens beslissend te kunnen zijn, want zelf heb ik als nieuwkomer geen geweldig seizoen achter de rug. Ik was daarvoor al een aantal jaar kapitein op dit niveau bij Saint-Josse, dus de verwachtingen waren best hooggespannen. In de voorbereiding was ik zeker niet top en voelde ik me lichamelijk ook geen 100% na die coronaperiode. De coach heeft dan voor andere verdedigers gekozen en als de ploeg dan de kop speelt, kan je daar als bankzitter ook weinig tegenin brengen. Geen makkelijke situatie, zeker niet als je soms ook gewoon uit de wedstrijdkern valt. Maar ik ben altijd positief gebleven en ben blijven werken op training.”

Contractverlenging

“Of deze winninggoal voor de kentering kan zorgen? Ik hoop uiteraard dat ik in die laatste rechte lijn nog mijn waarde kan bewijzen, want zoals iedereen wil ook ik gewoon spelen”, klinkt het. “Maar ik kan het momenteel maar moeilijk inschatten als ik eerlijk ben, want het was toch een kleine verrassing dat ik zondag in de basis mocht starten. Ik hoorde wel dat ze graag nog eens willen praten over een contractverlenging, dat toont toch aan dat ze ergens nog een beetje op mij rekenen. Ach, we zien wel hoe het uitdraait.”