Robby Ndefe staat met Olsa Brakel voor twee belangrijke confrontaties in degradatiestrijd: “Best zes op zes pakken”

Februari is meestal een maand in het voetbalmilieu die richtinggevend is voor het seizoenseinde. Het kaf is van het koren gescheiden en ploegen weten dan vaak of het meestrijden wordt voor het kampioenschap of de eindronde, dan wel of het met knikkende knieën naar onderen kijken is. In dat opzicht zijn de volgende twee wedstrijden ook belangrijk voor Olsa Brakel. Voor de prijzen gaan de Derito-jongens niet meer strijden, maar de komende weken zal wel bepaald worden of het degradatiespook al dan niet zal blijven rondzweven in het Stephan Van Den Berghe-stadion.