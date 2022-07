Robby Meul wint Grenspalen Xtreme: “Nieuwe uitdaging werd unieke ervaring”

WielrennenEind vorig seizoen zette Robby Meul op zijn veertigste een punt achter competitief wielrennen. Enkele maanden later staat de Waaslander echter al opnieuw op het hoogste podium. Een echte comeback is het niet, maar de renner van DCR vond wel nieuwe uitdagingen. Zijn winst is de Grenspalen Xtreme is er daar één van.

De Grenspalen Xtreme? Het vraagt een woordje uitleg. Robby Meul geeft duiding bij dit initiatief. “Het gaat om een graveltocht over 421 kilometer. Het initiatief komt van ex-prof Bram Tankink. De Nederlander organiseerde de voorbije maanden al graveltochten in Eben-Emael, Reusel en Sas-van-Gent. Telkens ging het om tochten van 200 kilometer, telkens was ik ook present.”

“Bram vertelde me over zijn nieuwste initiatief: de Grenspalen Xtreme. Concreet ging het om een tocht die start aan de Belgisch-Nederlandse grenspaal in Cadzand. Vervolgens moet je via minstens vijfentwintig verplichte controlepunten tot in Vaals in Nederlands Limburg rijden. Sommige grenspalen vind je makkelijk, maar voor andere moet je van de fiets en even zoeken. Ik zag er wel wat tegenop, maar Bram bleef aandringen. (lacht) De nieuwe uitdaging werd een unieke ervaring. Hoewel ik zeventien uur op de fiets zat, was ik aan de finish toch nog redelijk fris.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Robby Meul bij een van de grenspalen tussen België en Nederland. © RV

Speciale race

De Grenspalen Xtreme is geen koers als een ander. Robby Meul bevestigt. “Ieder rijdt op zijn eigen tempo, maar uiteindelijk reden we toch lange tijd met een groepje van twaalf. Het competitiebeest in mij kwam weer boven. Gaandeweg zag ik de groep uitdunnen. Om middernacht kwam ik dan alleen toe in Vaals. Finaal bleken de tijdsverschillen toch enorm te zijn opgelopen.”

“Zo’n race over grote afstand vraagt speciale voorbereidingen. Je moet op je voeding letten. Vermits je een hele dag onderweg bent, volstaan de traditionele gels niet meer. Ik had een stuurtas en een frametas op de fiets gemonteerd. Daarnaast beschikte ik over een Camelbak met twee liter water in. Ik had vooraf een voedingsplan uitgedokterd, ik wist perfect hoeveel koolhydraten ik per uur nodig had. Winegums, snoeprepen en taartjes gingen vlot naar binnen.”

Volledig scherm Robby Meul (l.) verbroederde na de race met Bram Tankink. © RV

Lees ook: meer wielrennen