Robby Kerremans (SKN Sint-Niklaas) scherp over mogelijke herstart: “Een beetje dom”

voetbal eerste provinciale Sporting Kampenhout heeft een duidelijke boodschap voor Voetbal Vlaanderen: “Laat enkel jeugdcompe­ti­ties nog doorgaan”

17 januari Nee, zelfs in coronatijden zitten ze bij Sporting Kampenhout nauwelijks stil. De kern voor volgend seizoen is zo goed als rond en de beoogde versterkingen werden vastgelegd. Of er de komende maanden nog voetbal te zien zal zijn aan de Zeypestraat, daar hebben ze bij geel-blauw een duidelijke mening over. “Stop de huidige campagne in de koelkast en wacht niet langer om die moeilijke knoop door te hakken”, luidt de boodschap.