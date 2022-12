Robby De Bodt (SK Munkzwalm) schetst belang van derby bij moederclub SV Sottegem: “Als we in top vijf willen blijven moeten we punten pakken”

Veldrijden Niels Vandeputte vijfde in twee klassemen­ten: “Vooral in de Wereldbe­ker wil ik die plaats vasthouden”

Twee crossen in eigen gouw voor Niels Vandeputte (22). Zaterdag verdedigt hij in Boom z’n vijfde plaats in de Superprestige. Ook in de Wereldbeker is hij vijfde. Die plek staat zondag tijdens de Scheldecross in Antwerpen op het spel.

1 december