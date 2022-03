Robby Buyens (Sint-Niklaas): “Er zit veel te weinig karakter in onze kern”

Hoe is het zover kunnen komen?

Buyens: “Een goede vraag. Een beetje pech, met enkele discutabele penaltygevallen, maar zo heeft elke ploeg zijn tegenslagen. We waren in die wedstrijden gewoon niet goed genoeg. Punt. Misschien omdat we het spel moeten maken? Dat kan een reden zijn, maar eigenlijk kan ik niet één oorzaak aanduiden.”

Vooral die recente 1 op 9 tegen rechtstreekse concurrenten was een tegenvaller. Wat liep er dan mis?

Op Rhodienne vergaten we het af te maken en de match tegen Svelta beschouw ik als de grote ‘Keisers-show’ (drie doelpunten en één assist, red.). Al stonden we daarin ook niet goed in de organisatie - ik zag geen ploeg op het veld. Tegen Anzegem was het evenmin een goeie match, maar gaven we wel niks weg. In plaats van na onze voorsprong te blijven vooruit verdedigen en te loeren op de counter, kwamen we er helemaal niet meer uit. Hoe raar dat ook is. Dan roep je het over jezelf af, hé. Nu moet je nog acht weken knokken.”

In dat opzicht komt er een moeilijk drieluik Overijse, Lochristi en Hamme aan.

“Bovendien missen we tegen Overijse onder meer Mulume en Luyckx. Dus je kan je nergens op vastpinnen - elke ploeg heeft zijn problemen. Maar wat er ook gebeurt: we moeten blijven knokken om deze mooi club te redden. Daarom wil ik alleen verder met jongens die er 200% voor willen gaan. Zo niet hoeft het niet meer voor mij. Dan speel ik nog liever met beloften.”

Ver weg is je uitspraak dat je met een volledig fitte spelerskern en Laref, Luyckx en De Oliveira van niemand schrik had. Hebben die jongens te weinig gebracht?

“Laref is vaak één van onze betere spelers en ook Luyckx haalt een degelijk niveau, vind ik. Zij brengen wat we van hen verwachten. Maar met twee of drie jongens haal je het niet. Het grote probleem is de fitheid van De Oliveira, die nog steeds op de sukkel is. Hij werd geopereerd, maar kan héél weinig trainen - dinsdag moest-ie alweer verstek geven. Da’s spijtig, want we hebben een fitte De Oliveira nodig om ons erdoor te sleuren. Hij is de man die het moet afmaken. Zonder hem ziet het er niet goed uit.”

Het was ook naast het veld alweer een turbulent seizoen, met recent die spelersontslagen en de perikelen met investeerder Samy. In hoeverre hebben de resultaten daaronder geleden?

“Ik heb een onevenwichtige kern geërfd en dat gedoe met Samy heeft tot november geduurd, dus dat hielp zeker niet. Dat laatste is inmiddels achter de rug, maar er zit nog steeds véél te weinig karakter in deze spelersgroep. Kracht en mentaliteit hebben wij gewoon te weinig. Nochtans heb je dat in deze reeks, en in provinciale, echt wel nodig - het voetbal is nu eenmaal geëvolueerd. Gelukkig zal ik voor volgend seizoen onze kern zélf kunnen samenstellen, in samenspraak met de voorzitter.”

Welke invloed zou een degradatie hebben?

“Sportief is dat een ramp. Want een ploeg als Sint-Niklaas moet eigenlijk in tweede amateurklasse spelen. Financieel is er wel wat gebeurd de voorbije jaren, al vind ik dat we op de goeie weg zijn. Ook met de jeugdwerking. Sint-Niklaas is stilaan weer een club met standing, waar het rustig is en waar iedereen graag naartoe komt. Dus als we zakken, zou dat een drama zijn. Een fiasco. Dan moeten we alweer van nul beginnen en daar heeft niemand zin in... (snel) Maar tot op heden ga ik er nog steeds vanuit dat we ons redden. En dat we volgend seizoen kunnen voortbouwen.”

