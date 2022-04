Robby Buyens begint met SK Sint-Niklaas aan levensbelangrijk slot in degradatiestrijd: “Als we willen groeien, moet het vanuit derde amateurklasse gebeuren”

SK Sint-Niklaas heeft nog vijf wedstrijden om zich te redden. Drie thuiswedstrijden, twee buitenshuis. “We hebben nog tien punten nodig", orakelt Robby Buyens. In “de moeilijkste opdracht uit zijn carrière” begint-ie aan de loodzware laatste rechte lijn. “Moeilijk, misschien zelfs onmogelijk, maar wie op voorhand opgeeft, is geen sportman.”

Breed gesticulerend stapte hij vorige week van het veld in Hamme. Robby Buyens, teleurgesteld om een zoveelste nederlaag, voelde zich tekort gedaan. Zelfs een paar dagen later kan de coach het niet laten om daar nog even op terug te blikken. “Een les voor de scheidsrechter dat hij in grote letters op z'n muur moet schrijven: als de doelman geraakt wordt in de kleine rechthoek is dat àltijd fout”, foetert Buyens.

Ook z'n spelers dropen gefrustreerd af. “Dat is normaal als je onrecht wordt aangedaan”, gaat Buyens voort. “Een terecht punt word je ontnomen én je mist kansen, dan duikt er altijd frustratie op. Dan is het zelfs nodig, vind ik. Dat bewijst dat de spelersgroep er nog voor wil gaan.”

Die gemoedstoestand zal er daags nadien niet op verbeterd zijn toen Lede ging op winnen op Lochristi en zo over de Klaasjes wipte. Op vijf speeldagen van het einde bengelt Sportkring op de voorlaatste stek. Weliswaar met een miniem kloof(je) van amper twee punten op de degradatiestreep.

Met welk gevoel ga jij in die situatie de laatste vijf wedstrijden in?

BUYENS: “Met gevoel dat alles nog mogelijk is. Het is mijn taak om de stress zoveel mogelijk weg te houden van de spelersgroep. Dat probeer ik zoveel mogelijk te doen en dat blijkt te lukken. Ik houd de moed er alvast. Want als iedereen her àlles aan doet, valt er niemand iets te verwijten. Nog vijf matchen alles geven en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Jullie spelen nog drie keer op eigen veld tegen ploegen uit de linkerkolom, terwijl er buitenhuis in Lede en Avanti meer mogelijkheden lijken te liggen. Waar moeten jullie zeker punten rapen om het te halen?

“Er zijn nog vijftien punten te verdienen en daarvan moeten we er volgens mij nog tien verzamelen. Drie op de vijf winnen is geen sinecure, maar je moet er in geloven. Of het nu thuis is tegen Lebbeke, of op Stekene, dat maakt mij allemaal niks uit. In onze situatie moeten we in elke wedstrijd voor drie punten gaan. Ook tegen Lebbeke.”

Hoe schat je Lebbeke in?

“Lebbeke is aanvallend zeer sterk en is de ploeg-in-vorm. Ik geloof dat ze 21 op 24 pakten, da’s iets meer dan wij (grinnikt). Het wordt moeilijk, misschien onmogelijk, maar als je op voorhand al opgeeft, ben je geen sportman. Want ook al klinkt het misschien gestoord: alles is nog mogelijk. Voetbal is een raar spelletje. Ik heb al zoveel meegemaakt, zeker dit seizoen (grinnikt). Kijk maar naar Lede dat onverwachts gaat winnen op Lochristi. Misschien kunnen wij in Lebbeke ook wel voor een stunt zorgen.”

Toch slagen jullie daar al maanden niet meer in. Waar loopt het telkens mis?

We scoren te moeilijk. De enige die een goal kan maken is Daniel de Oliveira, maar die heeft amper zes wedstrijden gespeeld. Daarin pakten we tien op twaalf, dus een fitte De Oliveira speelt altijd. Ik hoop dat ik hem voor de komende weken nog kan recupereren. We hebben hem nodig.”

Is het ook geen kwestie van scherpte? Op uitzondering van Hamme stonden jullie in de recente wedstrijden vaak te slap en futloos te voetballen.

“Tja, meer dan daarop hameren, kan je als coach niet doen. En als je dan na een paar minuten al een doelpunt weggeeft, wordt het uiteraard zeer moeilijk. Die fouten moeten er uit, al vond ik ons op Hamme al gedisciplineerder voetballen. We gaven minder weg, stonden beter in de organisatie en speelden een volwassen wedstrijden. Het is uiteraard de bedoeling om dat in de komende weken door te trekken.”

Ga je in daarin met een half oog ook de andere velden in het oog houden of blijf je daarvan weg?

“Als je daarmee begint, dan zak je sowieso. Je moet zélf punten halen, achteraf zal ik wel horen hoe onze concurrenten gepresteerd hebben. Tijdens zo’n wedstrijd ga ik niet beginnen rekenen. Dat is een verkeerd uitgangspunt.”

Tot slot: hier en daar werd al geopperd dat SK Sint-Niklaas misschien beter zakt om van daaruit op te bouwen. Hoe denk jij daarover?

“Als we willen groeien, zal dat vanuit derde amateurklasse moeten gebeuren. Want onderschat zo’n degradatie niet. Kijk naar Bornem dat op twee jaar tijd van derde afdeling naar tweede provinciale zal zakken. Bovendien zullen enkele jongens dan sowieso vertrekken. Als je écht opnieuw wil beginnen, moet je in vierde provinciale starten (lachje). Maar een reeks zakken om te bouwen, maakt het alleen maar lastiger.”

Al viel er met het oog op de toekomst ook positief nieuws te rapen afgelopen week. De jeugdopleiding van Sint-Niklaas kreeg drie sterren toegewezen en mag volgend seizoen opnieuw interprovinciaal jeugdvoetbal aanbieden.