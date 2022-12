Robby Billast en Sporting Kampenhout zien Esperanza Pelt hold-up plegen na goal op penaltystip: “Zelden een ploeg zo defensief zien spelen”

Een ploeg zien zegevieren die zo defensief voor de dag kwam, het zorgde bij de thuisploeg voor de nodige frustraties na afloop. “Hen zo zien dansen en vieren op het veld en in de kleedkamer doet inderdaad pijn, want ik heb het eerlijk gezegd nog maar zelden meegemaakt dat een team zich zo defensief opstelt tegen ons”, krabt doelman Billast zich in de haren. “Een paar spelers zijn zich nadien zelfs komen excuseren omdat ze het zelf ook allesbehalve plezant vonden om zo te voetballen en de broodnodige punten te pakken. Dat je na die voorsprong alleen maar aan verdedigen denkt, tot daaraan toe. Maar vanaf de aftrap traden ze aan in een 6-3-1, met niet de minste intentie om vooruit te voetballen. Zelfs aan counteren kwamen ze niet toe.”

Weinig ruimte

Maar eerlijk is eerlijk, na een verliesmatch kijk je altijd best ook in eigen boezem. En er waren wel die twee afstandsschoten van Epolo die niet ver naast gingen en voorts enkele hoopgevende centers. Maar ook bij Kampenhout kon het veel beter op de helft van de tegenstander. “Dat is zeker zo, over de hele wedstrijd bekeken hebben we in aanvallend opzicht gewoon te weinig gebracht”, klinkt het nuchter. “Vooral in de eerste helft ging het allemaal net iets te stereotiep door het midden. Na de pauze hielden we het veld breder en kwamen die voorzetten er, al lag er sowieso heel weinig ruimte natuurlijk. Ach, misschien is dat ook wel tekenend voor de situatie waar we de laatste weken in beland zijn, want het zit ons niet bepaald mee.”

Niet geraakt

Dat was tegen Pelt ook rond het halfuur al duidelijk, toen uitgerekend een goed keepende Robby Billast aan de basis lag van de penalty die de 0-1 inluidde. “Ik kan me wel een beetje optrekken aan het feit dat ik ons rechthield toen we alles op de aanval zetten, maar de ontgoocheling en ook wel het schuldgevoel overheerst toch wel”, pikt hij in. “Vooral omdat ik nog glijd naar de bal bij die ene fase en zo de arbiter de kans geef om te fluiten. Want ik raak de speler zelfs niet, hij liet zich gewoon vallen in de zestien. En op de koop toe stopte ik in eerste instantie die strafschop, om dan in de rebound alsnog de achterstand toe te moeten staan. Tja, je kan thuis ook niet alles winnen zeker. Hopelijk kunnen we tegen Nijlen eindelijk ook eens op verplaatsing een resultaat neerzetten zo vlak voor de winterstop.”

