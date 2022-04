Robby Billast (32) houdt de netten schoon tijdens zijn 200ste wedstrijd in het eerste van Sporting Kampenhout: “De kaap van 250 zie ik me zeker nog halen”

“Ik denk dat we met z’n allen een heel solide wedstrijd hebben gespeeld”, oordeelt keeper Billast. “Hoegaarden is nochtans niet de makkelijkste tegenstander, aangezien ze duidelijk voor een punt gekomen waren en bijgevolg met een laag blok speelden. Gelukkig slaagden we erin om snel op voorsprong te komen, al veranderde dat eigenlijk weinig aan het spelbeeld. Voor ons geen probleem, want we hadden de match perfect onder controle en gaven niets weg. En als vroeg in de tweede helft dan ook die tweede en derde goal volgde, voelden we ons helemaal zegezeker. En maar goed ook, als je weet dat we al een paar keer punten te grabbel hebben gegooid in eigen huis.”

Zwaar vierluik

De kloof met Borght-Humbeek blijft zo zes punten met nog vier wedstrijden te gaan, al belooft het sowieso een spannend slot van het seizoen te worden. “We wanen ons zeker nog geen kampioen, daar zijn we als groep veel te nuchter voor”, meent Robby Billast. “Eén en ander heeft ook te maken met het zware programma dat ons nog wacht met achtereenvolgens Linden, Wambeek, Bierbeek en op de slotspeeldag de topper tegen rivaal Borght. We beseffen als geen ander dat we misschien nog drie keer moeten winnen om kampioen te spelen. Uiteraard zou het zonde zijn om die titel te verspelen als je 26 matchen aan kop hebt gestaan. Maar de waarheid ligt op het veld en als we ons ding blijven doen, dan zou het niet meer fout mogen lopen.”

Mijlpaal

De doelman werd afgelopen zaterdag nog in de bloemetjes gezet met zijn 200ste (!) wedstrijd in het eerste elftal van Kampenhout. “Ik had er totaal niet meer aan gedacht dat ik deze mijlpaal nu ging bereiken, maar ik ben er wel heel blij mee. Het zegt ook wel iets over mezelf denk ik, met name dat ik redelijk honkvast ben en van stabiliteit houd. En dat ik voorlopig weinig last heb van blessureleed, want in die acht jaar heb ik blijkbaar maar een viertal matchen gemist. Of er nog veel wedstrijden gaan bijkomen? Ik ben nog maar 32 jaar, dus die 250 moet zeker lukken”, knipoogt Billast.