Robbin Seghers (Lier) kiest voor Moeskroen: “Ik word herenigd met Laurenz Simoens”

Futsal eerste nationaleDe teerlingen zijn geworpen in eerste nationale. Acht ploegen spelen vanaf volgde week de play-offs. CB Jette en Proost Lier degraderen naar tweede nationale. Hamme en Hoeselt zullen hun plaats innemen. Vooral het verdwijnen van Lier is toch wel wat merkwaardig, vermits de Pallieters een traditieclub waren geworden op het hoogste niveau.

Een analyse maken van wat er in Lier is fout gelopen, blijft complex. Twee jaar geleden leek de club al op een degradatie af te stevenen, maar toen werd men gered door de coronagong. Enkele speeldagen voor het einde van de competitie werd die abrupt afgebroken. Op dat moment stond Lier al op een degradatieplaats. De bond besliste echter dat er geen dalers zouden zijn. Vorig seizoen werd er nauwelijks gespeeld, zodat er eigenlijk een kloof van twee jaar gaapt. Bij aanvang van deze campagne had men het binnen de club over een erfenis van het vorige bestuur. De club schuldenvrij maken was een eerste nobele bekommernis waar men naar streefde. Op dat moment leek niets erop te wijzen dat Lier sportief opnieuw een zwaar seizoen tegemoet zou gaan.

Slechte start

Proost Lier opende het kampioenschap nog wel met een zuinige zege tegen Jette, maar moest dan vier opeenvolgende keren het onderspit delven met amper één doelpunt verschil (6-5 in Chatelet, 3-2 in Hasselt, 7-6 in Herentals en 2-3 thuis tegen Antwerpen). Op zich waren dat niet eens slechte uitslagen, maar het gevolg was wel dat de ploeg plots terugviel naar de voorlaatste plaats in de rangschikking. In de heenronde pakte men nog één punt (4-4 in Charleroi). Na de winterstop kwam er beterschap en kwamen er ook meer punten. Lier had de pech dat de concurrentie – lees: vooral Malle-Beerse – ook punten pakte, zodat men geen stap dichterbij kwam. Voor Lier komt het er nu op aan om opnieuw een strijdvaardige ploeg tussen de lijnen te krijgen. Moet kunnen.

Transfers

Doelman Benetti is de eerste nieuwkomer. Nunes Soares, Aissa, El Uamaari en Schallenbergh verlengden intussen hun verbintenis met de club. Laurenz Simoens zou ook blijven, maar verkoos na de degradatie uiteindelijk toch dichter bij huis te gaan zaalvoetballen bij Squadra Moeskroen. Daar krijgt hij het gezelschap van keeper Robbin Seghers. “Ik word bij Moeskroen inderdaad herenigd met Laurenz Simoens. De voorbije jaren hebben we al een paar keer samen op het terrein gestaan. Nu hebben we samen onze handtekening gezet. Mijn contract loopt over twee seizoenen. Het is de bedoeling om met Squadra Moeskroen mee te dingen naar een plaats bij de top zes. Ik zie het als een nieuwe uitdaging.”

