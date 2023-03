Robbie Ringoet ontvangt zondag met Jong Lede Drongen: “Er is opnieuw spirit in de ploeg”

Robbie Ringoet (25) is een vaste waarde op het middenveld van Jong Lede. Hoe kijkt hij aan tegen de komende wedstrijd? “Na nederlagen tegen Rumbeke en Wielsbeke pakten we vorig weekend opnieuw een punt tegen Roeselare-Daisel. Op zich schieten we daar misschien niet veel mee op, maar dat punt heeft wel deugd gedaan. Het spel was veel beter. Er is opnieuw spirit in de ploeg. We hebben na de winterstop een moeilijk moment gekend, maar dat maakt iedere ploeg wel eens mee in een seizoen. Een heel seizoen top zijn is lastig. De reden daarvoor is moeilijk te achterhalen. Uiteindelijk doen we het nog altijd goed in deze competitie. In de eerste en de tweede periode samen pakten we evenveel punten als in het hele vorige seizoen samen. Ik vind het wel jammer dat we soms met de punten gemorst hebben tegen laag geklasseerde tegenstanders.”