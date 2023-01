Robbie Ringoet met Jong Lede tegen leider Voorde-Appelterre: “Bij verlies zijn we ontgoocheld, maar zagen we niet”

Robbie Ringoet (25) is aan zijn eerste seizoen bij Jong Lede toe. In geen tijd vond hij zijn plaats in de ploeg. “Tot mijn twintigste werd ik opgeleid door Lokeren. Nadien was actief bij Wetteren, Hamme (twee seizoenen, red.) en Merelbeke. Ik wou dichter bij huis spelen, omdat mijn drukke job veel tijd opslorpt. Van opleiding ben ik podoloog. Je weet niet hoe belangrijk voeten en aangepast schoeisel zijn voor een mens! Momenteel werk ik echter als dossierverantwoordelijke voor een bedrijf dat mensen voorziet van stomamateriaal. Bij Merelbeke zat ik bij een ambitieuze club in tweede nationale. De consequentie was wel dat er drie tot vier keer per week moest getraind worden. Dat werd veel. Het leek me opportuun om op een ‘lager’ niveau door te gaan. Bij Jong Lede kwam ik prima terecht. Het is een familiale club, waar het bestuur zich niet mengt met het sportieve. De resultaten zijn goed. Bij verlies zijn we ontgoocheld, maar zagen we niet in. Ik kwam in een groep terecht die enorm aan elkaar hangt.”