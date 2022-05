Robbie Mestdagh en HC Uilenspiegel kampioen vanuit de auto: “Doemscenario, maar we hebben er nog een feestje van gemaakt”

“Het startschot van onze partij weerklonk zaterdag om 18.30 uur in Kortrijk, terwijl Waasmunster pas om 20.00 uur in actie kwam”, steekt coach Mestdagh van wal. “Zo kwam het dat wij al op terugweg richting Wilrijk waren, op het moment dat Waasmunster aan het spelen was. Kampioen spelen vanuit de auto: het was een doemscenario die dan toch uitkwam, want we hadden hun thuisnederlaag niet zien aankomen. Ongeloof mondde uit in heel wat telefoonverkeer tussen de spelers. Er kwam een voorstel om een tussenstop te maken om onze titel te vieren, maar uiteindelijk reden we door naar onze sporthal, waar onze damesploeg in actie kwam. Samen met hen hebben we alsnog het feest in gang gestoken en zijn we nadien nog met de voltallige ploeg op stap gegaan. Het was een leuke avond, al weten we dat er dit weekend nog een groots kampioenfeestje volgt na onze laatste (thuis)wedstrijd tegen Atomix.”