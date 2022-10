Robbie Dumoulin en SC Hoegaarden-Outgaarden draaien mee in de top vijf: “We zijn de juiste weg ingeslagen”

“Dat geeft een goed gevoel”, moet ancien Robbie Dumoulin (34) toegeven. “We delen die vierde plaats nu wel met twee andere ploegen, maar het zorgt toch voor een zekere vorm van rust. Vanaf plaats acht, negen ben je in deze reeks nooit echt helemaal gerust. Net daarom was die overwinning tegen Veltem een hele belangrijke. Nu staan we weer iets steviger in de rangschikking. Het was een plezante avond. We zijn achteraf met de ganse groep nog op stap geweest. Ook dat hoort erbij. Een goeie sfeer is minstens even belangrijk.” (lacht)

Het was wel niet zo simpel als de uitslag laat vermoeden. “Op Veltem hebben we het altijd moeilijk”, weet Dumoulin. “Dat was nu niet anders. De thuisploeg kwam van bij het begin hoog druk zetten en wij kwamen er voetballend niet uit. Ook de duels mochten iets scherper. Onbewust zorgt dat even voor wat onzekerheid, maar na een half uur spelen hebben we dan toch stilaan meer grip op de partij gekregen. De trainer heeft tijdens de rust een paar tactische aanpassingen gedaan en zo zijn we langzaam maar zeker verder uitgelopen. De 1-3 helemaal op het einde was misschien wel vermijdbaar, maar goed. Dat was uiteindelijk maar een voetnoot.”

Vrank en vrij tegen Fenixx

Jammer van die twee draws of SC H-O stond nu zowaar op kop. “Daar zijn we totaal niet mee bezig”, klinkt het. “We hadden uit die twee laatste matchen inderdaad iets meer kunnen halen, maar thuis tegen Herent hebben wij zelf iets meer gekregen dan we verdiend hadden. Zo blijft alles gaandeweg wel in evenwicht. Je mag niet vergeten dat we met een nieuwe trainer en een vernieuwde groep aan het seizoen begonnen zijn. We moesten elkaar nog leren kennen, maar we zijn de juiste weg ingeslagen en we genieten van de positie waar we nu staan. Maar het zal nu natuurlijk wel een kwestie zijn van niet te verslappen.”

Zondag komt leider Fenixx op bezoek. “We kijken er met veel optimisme naar uit”, besluit Dumoulin. “Ik zeg het nogmaals, in de positie waar we nu staan is het zondag van te mogen en niet van te moeten. Dat maakt toch wel een verschil. We kunnen vrank en vrij spelen tegen een ploeg die normaal gezien ook wel komt meevoetballen. Dat moet ons wel liggen.”

