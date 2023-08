Robbie D’haese met KV Oostende na 0 op 6 zondag op kunstgras van RFC Luik: “Dringend vertrouwen tanken”

voetbal challenger pro league Eisden verliest na goede wedstrijd in Lier: “We probeerden wel, maar het lukte niet meer”

Patro Eisden heeft geen vervolg kunnen breien aan de openingswinst van vorige week tegen Deinze. De Maaslanders keken in Lier tegen een 2-1-nederlaag aan. “Verliezen is nooit leuk, maar vandaag hebben we niet al onze kansen benut. Jammer, want anders stond er zeker een ander resultaat op de bordjes”, vertelt Sam Bruce.