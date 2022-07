Robbie D’Haese (KV Oostende) koestert goede herinneringen aan Anderlecht: “Hebben al getoond tot wat we in staat zijn”

De rake kopbal van Robbie D’Haese op hoekschop zette KVO afgelopen zondag op weg naar de zege tegen het Nederlandse Vitesse. “De vorige keer dat ik met het hoofd scoorde was... (denkt even na) in de play-offs in 2019, toen Hugo Broos tijdelijk coach was. In de laatste minuut lukte ik zo de gelijkmaker in eigen huis tegen Charleroi.”

Het laatste doelpunt in officieel verband maakte D’Haese in augustus 2020, thuis tegen Anderlecht (2-2). Zondag om 18.30 uur trapt KVO het nieuw seizoen op gang tegen de Brusselaars. “Wij hebben niks te verliezen, zij zowat alles. Het is ook knappe affiche om te mogen beginnen. We moeten volop geloven in onze eigen krachten. In 2019 gingen we op de openingsspeeldag ook winnen in Anderlecht (1-2), wat daar toen het debuut was voor trainer Vincent Kompany. Zo zie je maar: in het verleden hebben we al getoond tot wat we in staat zijn, ook in moeilijke wedstrijden. Maar het is niet omdat we winnen van Vitesse - voor hen is de voorbereiding pas enkele weken bezig - dat we opnieuw zullen winnen in Brussel.”