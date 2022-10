Robben Huyghelier en FC Aarsele doen het een reeks hoger prima: “We zitten op schema”

De 30-jarige Robben Huyghelier is al jaren een vaste waarde in het fanionteam van FC Aarsele en is er ook kapitein. “Het moet nu zowat een tiental jaar zijn dat ik in de eerste ploeg speel”, lacht de centrale verdediger. “We worden er niet jonger op, maar alles valt nog wel prima mee. Vorig seizoen eindigden we in onze reeks van vierde provinciale tweede in de stand en zo konden we onze terugkeer naar derde provinciale vieren. Dit na een drietal jaar in vierde provinciale gehuisvest te zijn. We waren dan ook opgelucht dat we onze stek in derde provinciale wisten te heroveren, want daar hoort deze club zeker thuis.”

Op schema

“Na negen speeldagen hebben we al duidelijk een zicht over de waardeverhoudingen in onze reeks. Bij aanvang van het seizoen was het voor ons wat koffiedik kijken, want in derde provinciale A zitten heel wat ploegen die voor ons nobele onbekenden zijn. Na negen opdrachten staan we op een gedeelde vierde plaats en zitten we op schema. Onze kern werd grotendeels behouden en enkele nieuwe spelers kwamen naar onze club. Dat houdt in dat we een iets bredere kern hebben en dat is ook noodzakelijk om een goed figuur te slaan in derde provinciale. Het objectief als nieuwkomer was een rustig seizoen te draaien en voorlopig lijken we aardig in ons opzet te slagen.”

Na Dudzele nu Zerkegem

“Heel wat onbekende tegenstanders dus. Vorige zaterdag kwam VK Dudzele op visite en hadden we het in het eerste kwartier knap lastig. Toch konden we aan de rust met een dubbele bonus aan de koffie slurpen. Na de hervatting kwamen we niet meer in de problemen en konden we onze voorsprong uitbouwen tot 5-0.”

“Komend weekend spelen we opnieuw voor eigen publiek en willen we tegen VK Zerkegem, eveneens totaal onbekend voor mij, onze thuisreputatie alle eer aandoen. Tot dusver lukten we thuis een twaalf op vijftien. Enkel huidig lijstaanvoerder WS Oudenburg kwam bij ons op speeldag drie winnen.”

