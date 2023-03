Robbe Verstrepen en Rita Berlaar kunnen dit weekend titel al pakken bij Hombeek: “Liever thuis kampioen, maar geen sprake van uitstelgedrag”

“En dat is vroeger dan aanvankelijk gedacht”, geeft Rita Berlaar-speler Robbe Verstrepen toe. “Na onze zege tegen Muizen hielden we niet echt rekening meer met puntenverlies van de concurrentie en werd alles in gereedheid gebracht voor een titelfeestje na de thuiswedstrijd tegen Kessel van volgende week. Maar aangezien Muizen vorig weekend dan toch nog verrassend punten lieten liggen (2-2 tegen FC Putte B red.), schuift alles toch al een week op. Tenminste, als we het zelf af maken.”

Eigen veld

“Of dat een teleurstelling is? (lacht) Dat is misschien veel gezegd, want het is niet elke voetballer gegeven om kampioen te spelen in zijn carrière en daar kijken we erg naar uit. Maar tegelijkertijd ontkennen we ook niet dat we het liever op eigen veld hadden af gemaakt. Er waren ex-spelers opgetrommeld, er kwamen veel vrienden kijken en het zou echt een evenement worden. Maar goed, hopelijk kunnen we er dan een galamatch van maken volgende week. Veel volk komt er sowieso, dus een feestje wordt het hoedanook.”

Sterk Hombeek

“Al blijft het sportieve succes wel een voorwaarde natuurlijk en we zullen honderd procent klaar moeten zijn om Hombeek te kloppen. Van de heenwedstrijd herinner ik me dat het een van de weinige ploegen was die ons een half uur lang kon wegdrukken en op voorsprong klom. We slaagden er weliswaar nog in om die scheve situatie recht te zetten (het werd nog 4-1 red.), maar vanzelf zal het niet gaan. Als team staan wij ook wel verder dan een half jaar geleden dus er is geen reden om te twijfelen. Maar het zullen speciale omstandigheden zijn om in te voetballen.”

Geen uitstelgedrag

“Extra stress? Ondanks de comfortabele voorsprong heeft niemand echt ervaring met het spelen van een titelmatch. Het wordt dus nog even afwachten wat dat in praktijk betekent. Wat we in elk geval kunnen uitsluiten, is uitstelgedrag. We gaan niet bewust kansen missen om de titel pas volgende week te kunnen vieren. Als het kan, zijn we dit weekend kampioen. We verloren dit seizoen tot dusver nog maar drie punten en dat willen we graag zo houden.”