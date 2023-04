Robbe Vandevoorde en HOWM pakken gouden driepunter in Kalken: “Hebben het zeker niet cadeau gekregen”

voetbal jupiler pro league KVC Westerlo heeft schaapjes nog niet op het droge na 2-3-ver­lies tegen Charleroi. Thomas Van den Keybus: “Te fel in emotie gegaan”

Spektakel alweer zaterdagavond in het Kuipje, waar KVC Westerlo in blessuretijd nog een zuurverdiend punt in rook zag opgaan (2-3). Een uitgekookt Charleroi heeft dankzij deze zege de top acht in het vizier, terwijl de Kemphanen nu tegen Anderlecht en Club Brugge nog vol aan de bak zullen moeten om hun plaats in play-off 2 te vrijwaren.