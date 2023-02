Robbe Vandevoorde en HO Wolvertem Merchtem voor verplaatsing naar staartploeg Wervik: “Halen er niet altijd alles uit”

Op papier is de favoriet dus bekend, maar een zekerheid is dat niet. Getuigde de heenmatch, eentje die Vandevoorde zicht nog heel goed herinnert: “Ik denk dat we toen onze slechtste match van het seizoen speelden”, is hij meteen duidelijk. “Of dat hun verdienste was, laat ik nog in het midden. Deels misschien wel. Maar wij waren vooral zelf heel slecht toen. Niet alleen voetballend, maar ook op vlak van inzet en motivatie. Dat mag ons dus zeker geen tweede keer overkomen dit weekend. We weten dat het daar niet makkelijk voetballen is, maar dat is natuurlijk voor hen ook zo. Dan zal het maar op inzet en gedrevenheid moeten gebeuren en dan kunnen we zeker met de drie punten aan de haal gaan.”

Veelzeggend

Om op die manier toch weer een stapje dichter te komen bij definitieve zekerheid rond het behoud?: “Het is eigenlijk erg dat we het daarover moeten hebben”, pikt Vandevoorde in. “Maar vooral veelzeggend eind februari. Gezien de kwaliteiten die we hebben, horen wij eigenlijk hoger te staan dan plaats acht met 26 punten. Alleen heb ik het er soms moeilijk mee dat we er niet altijd alles uithalen. Dat frustreert mij soms wel eerlijk gezegd. Als ik kijk naar een ploeg als Hamme, die overigens terecht in de subtop meedraaien, dan is dat een ploeg waartegen we vier op zes pakten. En toch tellen zij veertien punten meer dan ons. Terwijl in mijn ogen dat verschil dus niet zo groot is. Als we er zelf nog meer uithalen als ploeg, zowel de jonge gasten als de anciens, denk ik dat wij daar ook naartoe kunnen werken.”

Echte winnaar

Ondanks zijn 25 jaar behoort Vandevoorde al tot de groep van de anciens met liefst acht jaar dienst. Breidt hij daar nog een jaartje langer aan?: “Dat is op dit moment nog onduidelijk. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik het wat open laat liggen. Ik ben een echte winnaar en wil dan ook zoveel mogelijk winnen. Voor mij is Wolvertem nog altijd dé club, laat dat duidelijk zijn. Ik heb er heel veel aan te danken en heb ook niet per se de neiging om te vertrekken. Maar in voetbal weet je nooit wat er op je pad komt. Ik kom nu ook een leeftijd dat je toch eens gaat nadenken wat je nog wil doen met je voetbalcarrière. Wordt dus vervolgd.”

Kort nieuws

Sportief verantwoordelijke Cris Lion liet tot slot weten dat volgende twaalf spelers ook volgend seizoen voor de fusieclub zullen uitkomen: Van Dijck, Heyvaert, Mpati, Oliseh, De Keyser, Quansah, Pots, Mokam Noumen, Hofman, Van Ransbeeck, Deloose en Saikou. Op inkomend vlak zijn er enkele dossiers lopende, maar nog geen witte rook.