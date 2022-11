Robbe Vandevoorde en HO Wolvertem Merchtem voor komst van leider Voorde-Appelterre: “Nederig zijn gezien onze resultaten van de voorbije weken”

Op papier is de favoriet dus bekend gezien de negende plaats van de fusieclub, maar gelukkig is voetbal geen exacte wetenschap: “In voetbal is inderdaad veel mogelijk, maar gezien onze resultaten van de voorbije weken moeten we toch vooral nederig zijn”, beseft Vandevoorde. “Een punt thuishouden zou mooi zijn en liefst drie natuurlijk. Want we hebben wel een aantal goeie matchen gespeeld, maar we waren vooral veel te wisselvallig in die eerste periode. De punten waren dan ook navenant. Ik vind dan ook dat we niet zoveel meer punten verdienden dan de elf die we geraapt hebben.”

Kwaliteit

Die wisselvallig was de laatste drie weken duidelijk zichtbaar. Eerst 6-0 verliezen van Wielsbeke, de week nadien met 5-1 winnen van Hamme om dan afgelopen weekend met 2-1 te verliezen van rode lantaarn Aalter: “Al had er in die laatste match wel meer ingezeten”, pikt de flankverdediger in. “We hadden redelijk wat kansen, maar we verdedigden vooral niet goed en scherp. Maar je kan ook niet heel veel zeggen over de zege van Aalter. Feit is dat het zowel voorin als achterin beter moet de komende twintig matchen en liefst al nu zondag. De kwaliteit is er, dat ga ik altijd blijven zeggen. Alleen komt die er te weinig uit.”

Linkerkolom

Om zo de voeling met de eerste acht ploegen niet te verliezen?: “Inderdaad, want we staan nu negende op vier punten van nummer acht Hamme. Dat mag zeker niet groter worden. Voor het seizoen was het ook onze ambitie om met de club een seizoen in de linkerkolom te spelen en te finishen. Dat blijft nog altijd zo want echt achterom hebben we tot dusver nog niet moeten kijken. Maar we beseffen ook wel dat de punten gaan moeten volgen want met een één op zes de komende matchen, kan het er wel helemaal anders uitzien. Al geldt dat andersom natuurlijk ook. Aan ons om dat in de praktijk te brengen en er met een propere lei iets van te maken in die nieuwe periode.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA