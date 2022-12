Robbe Vandervondelen wil aan nieuwe reeks beginnen: “Wijgmaal niet kansloos tegen sterk Wezel”

voetbal derde nationale BOlympia Wijgmaal ontvangt zondag Wezel dat vorig weekend Zwarte Leeuw met 7-1 versloeg en tweede staat in de stand. “Een zware klus, maar wij zijn niet kansloos, want wij kunnen onze voet zetten naast élke ploeg in derde B”, zegt aanvoerder Robbe Vandervondelen.

“Wij hebben ook een thuisreputatie te verdedigen”, zegt de van Overijse overgekomen centrale verdediger, met zijn 26 op één na de ouderdomsdeken van het jonge Wijgmaalse team. “Van onze zes thuismatchen verloren we alleen de openingsspeeldag tegen Beverst, nadien speelden we thuis tweemaal gelijk en wonnen driemaal. Die reeks willen wij doortrekken. Tot we vorige zaterdag bij Sint-Lenaerts verloren, hadden we ook een reeksje van vier wedstrijden zonder nederlaag neergezet. Wij willen zondag aan zo’n nieuwe reeks beginnen.”

“Dat kan, want er zit voldoende kwaliteit in onze jonge spelersgroep, die stappen vooruit blijft zetten maar af en toe een steek laat vallen. Door concentratieverlies en omdat we het dikwijls té mooi willen doen in plaats van te knokken en meer grinta te tonen. Zeker tegen een tegenstander die het van het fysieke en de duels moet hebben, soms op een speelveld dat er niet goed bij ligt. Tegen een voetballende ploeg als Wezel en op ons prima kunstgrasveld zullen we wel beter uit de verf komen.”

Beloftencoach Beveren

Robbe Vandervondelen vertelt het allemaal alsof hij zelf trainer was. En dat is hij ook. Sinds oktober is hij assistent-trainer en physical coach van de beloften van Waasland-Beveren. Onder hoofdcoach Gunter Vandebroeck, ex-beloftencoach van OHL. “Ik studeerde Sportwetenschappen aan de KU Leuven en behaalde mijn UEFA A-trainersdiploma”, zegt hij. “Voetbal is mijn passie, ik vind het fantastisch dat ik die kans krijg. De beloften van Beveren trainen viermaal per week, telkens ’s namiddags, en hun wedstrijden spelen zij op maandagavond. Komt me goed uit, want zo kan ik alle trainingen bij Wijgmaal meedoen en alle wedstrijden spelen.”

Bij Wijgmaal wordt verwacht dat hij met zijn ervaring als speler en jeugdcoach de jonge spelersgroep tijdens de wedstrijden mee stuurt en zowat het verlengstuk van trainer Mario Nobels is op het veld . “Dat doe ik met overtuiging”, zegt hij.

Tegen het sterke Wezel zal dat ook nodig zijn.

