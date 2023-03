Robbe Vandervondelen: “Wijgmaal is géén vogel voor de kat”

Na die 1 op 27, met 29 tegengoals in 9 matchen en slechts 4 gemaakte doelpunten, was Wijgmaal weggezakt naar de voorlaatste plaats in 3B. “Ik kan best begrijpen dat de buitenwereld ons geen kans meer gaf om de degradatie naar eerste provinciale te vermijden”, zegt Robbe Vandervondelen, met zijn 26 jaar één van de ouderdomsdekens van Olympia.

“In sommige van die reeks verloren wedstrijden – zoals tegen Geel en Wellen - speelden we behoorlijk tot goed maar gingen we alsnog de boot in, meestal door een gebrek aan kracht en ervaring. Maar toegegeven, in een aantal andere wedstrijden toonden wij te weinig grinta en concentratievermogen. De voorbije week hebben wij minder getraind en vooral de koppen bij elkaar gestoken. De staf, met hoofdcoach Stéphane Demets die sinds begin februari bij ons aan de slag is, kreeg de spelersgroep zo ver dat alle hoofden weer in dezelfde richting staan. Wij hebben trouwens een heel goede spelersgroep, qua kwaliteit en qua ingesteldheid. Iedereen is bereid er alles aan te doen om niet te degraderen. Dat zag je zaterdag op het veld. Wij brachten niet het mooiste voetbal, maar we wonnen en we hielden – pas voor de tweede keer dit seizoen – de nul.”

Ook nu stonden bij Wijgmaal een aantal jongeren, om en bij de twintig, in de basis. Bono Mertens, Quinten Poppe en Andreas Dewaet zijn intussen vaste waarden, ook Tristan Ceusters stond in de basis, Gilles Lemmens viel in. En in het doel stond Thomas Willems. “Vorige week, net voor de aftrap tegen Houtvenne, moest Thomas invallen voor Maxime Amenga die met knieletsel uitviel. Hoewel we met 0-6 verloren, speelde Thomas een goede wedstrijd. Zaterdag bij Schoonbeek-Beverst hiep hij met enkele puike reddingen de nul houden, zodat het doelpunt van Jitse Dupont op het halfuur voldoende was voor de overwinning”, aldus Robbe Vandervondelen.

Na die zege staat Wijgmaal veertiende in de stand in 3B. Nog steeds een degradatieplaats, want de laatste drie degraderen. De dertiende speelt een eindronde voor het behoud. Momenteel is dat Kampenhout, dat even veel punten (22) telt als Wijgmaal en dat nog op Olympia moet komen spelen.

“Ik ben er zeker van dat wij ons in de laatste vijf matchen van het seizoen zullen redden”, besluit Robbe Vandervondelen. “Op voorwaarde wij ons voetballend vermogen kunnen blijven combineren met de nodige grinta en de nodige concentratie.”