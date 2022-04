Robbe Vandervondelen schenkt Tempo Overijse in de slotfase de drie punten tegen Eppegem: “Toch ook een speciaal doelpunt”

“We wisten dat Eppegem een voetballende ploeg is en dat ze de punten heel hard nodig hebben”, luidt de analyse van Robbe Vandervondelen. “We hebben ze dus zeker niet onderschat en begonnen goed aan de wedstrijd. Gelukkig scoorden we snel, iets wat de voorbije weken wat moeilijker ging. Dat gaf een goed gevoel.”

“Eppegem was, denk ik, wat neergeslagen, waardoor het eerste kwartier voor ons was. Nadien kwamen zij wel terug en was het een leuke partij met langs beide kanten wat doelgevaar. Ikzelf moest op de 2 starten en heb wel terug wat moeten zoeken aangezien het even geleden was dat ik hier speelde.”

“Vlak voor de pauze pakte onze centrale verdediger Verlinden rood en veranderde het spelbeeld. We besloten in de rust om de 0-1 proberen vast te houden en gingen in een goede organisatie spelen, waar ik weer op mijn vertrouwde positie ging staan.”

Grote ontlading

“We gaven Eppegem de bal en loerden heel de tweede helft op de counter. We bleven compact in ons blok staan en zo kwamen we er enkele keren nog goed uit waaruit we zeker nog hadden kunnen scoren. Een goede kopbal van Cocchiere werd gered.”

“Eppegem had ook wat kansen op stilstaande fases. Uiteindelijk kwamen ze na een individuele fout alleen voor onze doelman en werkte Gody de 1-1 binnen. Na de gelijkmaker trachten we weer wat meer aanvallend te spelen.”

“Je ziet dan toch dat onze ploeg niet snel neergeslagen is. We vormen een hechte groep die voor elkaar blijft werken en lopen. Hiervoor werden we dan beloond. Na een hoekschop kon ik de bal aan de eerste paal binnenkoppen. De ontlading was heel groot.”

Mooi cadeau

“Voor de ploeg waren het met het oog op eindronde enorm belangrijke punten, maar voor mezelf was het toch ook een speciaal doelpunt. Mijn eerste officiële goal voor Overijse en dit net op het moment dat ik na een moeilijke eerste seizoenshelft mijn plaats in de ploeg nu wel vast heb en deze goal mijn goede vorm dan ook benadrukt.”

“Ik zit goed in mijn vel, speel vrij zelfzeker en stuur de ploeg goed vanachter uit. Ik krijg veel vertrouwen van de staff en van de supporters, dus met dit doelpunt kan ik hen ook eens terug bedanken. Voor iedereen die toch in mij geloofde en waarvoor ik ook ben blijven werken, is dit een mooi cadeau.”

“Laten we eerlijk zijn, scoren als verdediger is altijd leuk, maar de winning goal maken in de laatste vijf minuten voor tijd en zo uw ploeg met één voet in de eindronde zetten, is wel gewoon fantastisch”, besluit Vandervondelen.