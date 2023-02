Robbe Vandervondelen (Olympia Wijgmaal) veegt in slotfase ultravroege achterstand weg

Dankzij die late gelijkmaker staat Wijgmaal nu met 19 punten op een gedeelde tiende plaats in de stand, samen met Beringen, Diest en Nijlen. De uitslag én de drive waarmee de ploeg onder de nieuwe trainer Stéphane Demets speelde, voedt de hoop dat de sportieve dip waarin Wijgmaal was verzeild een halt werd toegeroepen en dat de wederopstanding kan worden ingezet. Met als doel het behoud in derde nationale.

Stéphane Demets kon geen beroep doen op Mertens (adductorenletsel) en de geschorste Dewaet. Ook Ben Hammou stond niet op het wedstrijdblad. De match kon ook niet slechter beginnen voor Wijgmaal en zijn nieuwe coach, want al na amper vijftien seconden seconden stond het 0-1, toen Piras slecht en bang uitverdedigen van de thuisploeg verzilverde. Waarna de bezoekers de wedstrijd gingen controleren. Wijgmaal dreigde wel via Lemmens en Matuasilua, maar de bezoekende doelman Valkeners werd in de eerste helft nooit echt verontrust. Aan de overzijde moest Amenga één keer voluit aan de bak bij een poging van Odutayo. Baerts (zijnet) en Piras (metertje naast) lieten elk ook een kans op 0-2 liggen.

Een energiek Wijgmaal kwam in de tweede helft meer opzetten. Dupont kwam het dichtst bij de gelijkmaker, maar Valkeners redde. Zijn overbuur Amenga hield Dauwe van de 0-2. Een nieuwe thuisnederlaag wenkte, maar Wijgmaal kwam vijf minuten voor tijd alsnog langszij toen Vandervondelen via de onderkant van de lat binnenkopte.

Oververdiend punt

“Een oververdiend punt, want wij voetbalden meer kansen bij elkaar dan Termien”, vond Stéphane Demets, de nieuwe coach van Wijgmaal. “Dat mijn jonge spelersgroep na amper drie trainingen al veel oppikte van wat ik wil zien, stemt me gelukkig. Net als de mentaliteit, de drive die ze toonden. Al zag ik ook hier en daar van die typische jeugdfoutjes – zoals bij ons tegendoelpunt – en die moeten eruit als wij niet opnieuw in degradatienood willen geraken.”

Veel tijd om daarop te trainen is er niet. “Woensdag is er de inhaalmatch in Betekom, zaterdag de verplaatsing naar Pelt. Drie competitiematchen in zeven dagen: het lijkt wel een programma van een club die ook nog Europees actief is. (grijnst) Daar komt bovenop dat Pelt het voordeel heeft dat het géén midweekmatch moet spelen. Hoe dan ook, wij gaan trachten iets te oogsten, in Betekom en in Pelt.”

Wijgmaal: Amenga, Van der Auwera, Ruelle, Vandervondelen, Miri (89’ Frérotte), Courtrai, Poppe, Dupont, Matuasilua ( 68’ Arbai), Lemmens (80’ Cuesters), Alassan.

Termien: Valkeners, Vanoppen, Baerts, Janssen, Ospitalieri, Oizas (74’Cosyn), Piras, Jeunen, Stefani, Heeren, Odutayo (65’ Dauwe).

Doelpunten: 1’ Piras (1-0), 85’ Vandervondelen (1-1).

Geel: Dupont, Baerts, Odutayo.

