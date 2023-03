Robbe Vandenheede (KSV Oudenaarde): “We zullen tegen Dikkelvenne met heel veel goesting voetballen”

Minder veld

Dikkelvenne won op 11 november jl. de heenwedstrijd met 1-0. Een goal in de slotseconden van Jassim Mazouz. “Een goed voetballende ploeg die makkelijk de vrije man vindt”, herinnert Vandenheede zich. “Hun veld ligt er altijd goed bij, bij ons is dat een stuk minder. Afwachten hoe zij zich aanpassen aan de staat van ons terrein. Uiteraard zullen zij met veel vertrouwen aan de aftrap komen. Wij kunnen dankzij de winst in Torhout iets vrijer ademen. De derby willen we absoluut winnen. Met een gelijkspel gaan we niet gelukkig zijn.”

Ontdekkingen

Want KSVO speelde dit seizoen al acht keer gelijk. “Voor de start van de competitie heb ik nooit gedacht dat we naar onder zouden moeten kijken”, geeft Vandenheede toe. “Met zes op zes waren we goed gestart, maar we hebben op geen enkel moment een reeks van twaalf op twaalf kunnen neerzetten. We kregen ons deel inzake letsels. Wat ook een positieve kant heeft. Want we ontdekten zowel Guillaume Cnudde als Victor Van Meenen, twee jongeren die zonder die talrijke geblesseerden misschien nog niet in beeld waren gekomen. Vooral Guillaume, amper zeventien, is voor zijn leeftijd al bijzonder sterk en beslissend.”