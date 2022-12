Robbe Van Steenkiste (Sparta Petegem): “Ik speel veel, maar niet altijd op mijn favoriete positie”

Met Robbe Van Steenkiste (25), bij Sparta vaak meid voor alle werk, blikken we even terug op de duidelijke verliespartij bij Aalst. “De eerste twintig minuten hadden we het gevoel goed in de match te zitten”, beweert de polyvalente Spartaan, “maar we dwongen slechts één kans af. Na de 1-0 werd het plots een stuk moeilijker. We kwamen na de pauze met goeie intenties uit de kleedkamer, maar in de eerste minuut van de tweede helft slikten we al een tweede tegengoal. Aalst was scherper, had meer drive, was harder in de duels. Ik denk dat wij over negentig minuten slechts één keer op doel trapten.”