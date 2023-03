Robbe Van Steenkiste (Petegem) na 3-3 bij Jong Essevee: “Hadden in het zog van de leider moeten staan”

“Ik vond het een eigenaardige wedstrijd”, blikte centrale verdediger Robbe Van Steenkiste terug. “Het was heel moeilijk om de match te lezen. Voor de rust was de thuisploeg één keer gevaarlijk. Bij die treffer hadden ze wat meeval. Wij kwamen veel beter uit de kleedkamer. Zeven minuten na de pauze was het al 1-2. Plots hingen de bordjes weer in evenwicht. Met een afgeweken bal zette Rienes Vanborm ons opnieuw op voorsprong. Op die fase hadden wij even wat geluk. Acht minuten voor tijd werd het toch 3-3. Eigenlijk hadden wij zaterdagavond altijd de drie punten moeten pakken.”

Minder meeval

De 26-jarige Van Steenkiste vindt dat Sparta Petegem het bijna-kampioen Lokeren-Temse veel lastiger had moeten maken. “We hebben niet het geluk zoals in de terugronde van vorig seizoen”, ging hij verder. “Ook inzake letsels werden we in deze competitie niet gespaard. Anton Vanborm is al enkele weken buiten strijd. Wellicht zal hij dit seizoen niet meer spelen. Davy Joye heeft vele weken gemist, Lorenzo Berwouts was lange tijd out. Door een letsel aan de ribben heb ik ook een reeks wedstrijden moeten overslaan. Eigenlijk hadden wij nu nog altijd in de buurt van de leider moeten staan. Nu moeten we proberen om tweede of derde te eindigen. Wat voor mij de bevestiging van de titel van vorig seizoen zou zijn.”

Goeie prestaties

De voorbije weken kreeg Van Steenkiste van de afscheidnemende trainer Bert Dhont een opdracht in het hart van de defensie. Op het middenveld kiest hij voor de tandem Ralph Ameys-Thomas Vande Velde. Sam Blancke mag zich weer uitleven op positie ‘tien’. “In de terugronde van vorig seizoen speelde ik op het middenveld, nu centraal achterin”, aldus Van Steenkiste. “In mijn eerste seizoen bij Sparta speelde ik daar ook vaak. Denk dat ik nu een paar goeie prestaties na elkaar lukte. Zowel bij Lokeren-Temse, bij Harelbeke als thuis tegen Erpe-Mere. In die match forceerde ik de 2-2 want na een dribbel die begon in de middencirkel werd ik in de zestien foutief gestopt.”