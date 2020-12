Robbe Van Praet beleeft coronatijden in Zwitserland: “Het leven is hier veel rustiger”

WielrennenEen schoon lief hebben in Zwitserland kan dezer dagen voordelen hebben voor een wielrenner. Robbe Van Praet (20) volgde de liefde tot in de Alpen en kan daar nu dubbel genieten aan de zijde van zijn vriendin Janina. In de bergstaat zijn de coronamaatregelen minder streng dan bij ons, want Van Praet toelaat om beter te trainen.

Robbe Van Praet pendelt normaal tussen Meise en Luzern, maar de voorbije weken vond hij een onderkomen in de Zwitserse stad. “Tot Kerstmis blijf ik al zeker in Zwitserland, maar dat kan verlengd worden. Ik kan hier in veel betere omstandigheden trainen. Op een uurtje ben ik in het hooggebergte en mountainbiken kan je overal in de Alpen. Bovenal is het leven hier veel rustiger.”

Normaal straatbeeld

Hoewel corona ook in Zwitserland heerst, gaat het er volgens Van Praet toch anders aan toe. “De maatregelen zijn duidelijk minder streng, maar ze worden wel correct nageleefd door de bevolking. De horeca is open, maar sluit om 23 uur. Tussen de tafels werden overal schilden geplaatst en het aantal bezoekers is gelimiteerd. Tijdens de feesten zal alles hier vrij normaal zijn gang gaan. Enkel de discotheken blijven dicht en grote evenementen zijn verboden. Op de hoge toppen heeft het de laatste dagen gesneeuwd, zodat trainen daar lastig wordt. Als je onder de grens van 800 meter blijft, is het prima. Janina woont net op 800 meter hoogte. Ik moet dus telkens de berg af om te trainen. Op het einde van de training moet ik hem natuurlijk weer op.” (lacht)

Nieuwe ploeg

In het tussenseizoen veranderde Robbe Van Praet van ploeg. “Bij het Urbano Cycling Team voelde ik me niet echt thuis. Ik ben zelf weggegaan. Uiteindelijk heb ik besloten om volgend seizoen de kleuren te verdedigen van Borgonjon-Dewa Sport. Thomas D’hooghe kwam al voor dat team uit. Hij kon me overtuigen. Ook Dorian De Maeght maakt dezelfde overstap. Vooraleer te tekenen, heb ik met verschillende renners gesproken. Dat gaf me een goed gevoel. We kwamen al een eerste keer samen, toen dat nog mocht.”

Nieuwe kalender

Van Praet is al ijverig aan het trainen, maar ook hij heeft geen zicht op de seizoensopener. “Veel ploegen starten met Gent-Staden, maar die klassieker werd al geannuleerd. Misschien gaat Brussel-Opwijk wel door. Ik hoop met mijn nieuwe ploeg zo veel mogelijk zware koersen te kunnen rijden. Ik denk dan aan Ardennenkoersen, meerdaagse rittenwedstrijden of waaierkoersen.”

“In het slechtste geval kan ik ook kiezen voor Zwitserse koersen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de GP Lugano. Dat is een interclub, maar er kan ook individueel gestart worden. In Zwitserland is dat geen uitzondering”, besluit Van Praet. “Het liefst van al zou ik wel een Belgisch programma willen afwerken.”