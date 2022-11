Robbe Van Den Heede (Sparta Petegem) tegen Jong Essevee: “Nu evenveel punten als vorig seizoen”

Eerste job

Vier jaar geleden speelden de beloften van Zulte Waregem nog in een gewone beloftencompetitie. Dit seizoen zitten ze in het nationale amateurvoetbal, in een echte volwassenencompetitie. Zowel Jong Cercle (tweede) als Jong Essevee (samen met Petegem en Oostkamp derde) doen het uitstekend in tweede A. “Ik ken niemand van die ploeg, het enige wat ik weet is dat Sylla bij Jong Essevee veel doelpunten scoort”, gaat Van Den Heede verder. “Dankzij de scouting zal ik tegen zondagnamiddag wel een pak meer weten over Jong Essevee. Dinsdag heb ik niet getraind. Sinds 1 september ben ik bij Ernst & Young aan het werken. Voor een zakenreis was ik in Berlijn, maar zowel donderdag als vrijdag ben ik weer op training.”