Robbe Van den Heede met leider Sparta Petegem tegen RC Gent: “Een superseizoen, maar mijn laatste pass moet beter”

Half november blikte Petegem de Gentenaars op eigen veld met 0-6 in, met onder meer een hattrick van Anton Vanborm. Linksachter Robbe Van den Heede zat toen in de tribune. “Door een hamstringletsel”, weet de 21-jarige linksvoetige verdediger. “We speelden er een goeie match en wonnen gemakkelijk. Het Racing Gent van toen met nu is een groot verschil. Dat is niet meer hetzelfde team. Intussen zijn ze zelfs een beetje de ploeg in vorm.”

Twaalf op vijftien

Dat Ratjes pakten 12 op 12 tegen Lokeren-Temse, Zwevezele, Menen en Gullegem, maar verloren op de vorige speeldag bij Merelbeke. Bovendien stonden ze in die vijf matchen slechts twee goals toe. Met 30 punten en 12 punten voorsprong op de barrageplaats lijkt Gent verzekerd van een verlengd verblijf in tweede nationale. Met andere woorden: de druk ligt bij Sparta dat, ondanks promotie niet mogelijk is, kampioen wil spelen. “We gaan allemaal voor de titel”, benadrukt Van den Heede. “Drie-vier jaar geleden speelde ik al eens kampioen met de beloften van Sparta. Dat was een leuk moment, maar het is uiteraard niet hetzelfde.”

“In de titelstrijd kijken we vooral naar onszelf. Als je begint te rekenen loopt het gegarandeerd fout. Op Gullegem wonnen we vorige zondag met het kleinste verschil dankzij een mooie goal van Davy Joye. We hadden het er niet gemakkelijk, maar we wonnen wel verdiend.”

Achtste clean sheet

Onder meer omdat de groen-zwarten opnieuw de nul op het bord hielden. Voor de Petegemse defensie het achtste clean sheet in 24 speeldagen. Trainer Dhont heeft achterin nochtans moeten schuiven met pionnen. Van den Heede was tot nog toe de enige certitude in de defensie. “Ik heb al veel gespeeld, voor mij is dit een supergoed seizoen”, glundert hij. “Ik maak deel uit van een ploeg die goed draait, een team met veel ervaring ook. Die mannen liften je op. Ik zette stappen, maar moet er nog zetten. Mijn laatste pass kwam er te weinig uit. Een assist heb ik nog niet.”

Tweede nationale A: Sparta Petegem - RC Gent: zondag 27 maart om 15 uur

