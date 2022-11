Robbe Van de Velde (Lindemans Aalst) na bekeruitschakeling tegen Maaseik: “Europese campagne wint nu aan belang”

In de achtste finales tegen Volley Haasrode-Leuven viel het dubbeltje nog naar de kant van Aalst. Tegen Maaseik waren de bezoekers aan het feest. Aan enthousiasme ontbreekt het de troepen van coach Idner Martins zeker niet. Ondanks de afwezigheid van de geblesseerden Hélio Sanches (knie) en Max Petersson (rug) en de zieke Leon Meier knokten de Ajuinen zich naar winst in de openingsset. Kapitein Robin Overbeeke benutte de setbal en deed de talrijk opgekomen Oranje-fans dromen. De Limburgers behielden echter hun kalmte en trokken in de daaropvolgende sets – ondanks de vaak wisselende kansen – aan het langste eind. Eén van de succesfactoren bij Maaseik was ongetwijfeld hun hoge servicedruk. Vooral Athanasios Protopsaltis deed de thuisploeg pijn vanop de opslaglijn. De Griekse hoekspeler van “amper” 1,86 meter lukte acht aces en was ook aanvallend trefzeker. “Dat Maaseik het verschil heeft gemaakt met zijn opslag? Ook wij hebben bij momenten sterk geserveerd, maar het is wel een feit dat we het moeilijk hadden met bepaalde opslagreeksen”, had ook hoekspeler Robbe Van de Velde gezien. “Hun nummer 77 (Protopsaltis, red.) maakte het ons knap lastig. Het was niet zo dat Maaseik zoveel sterker was, het hing op de beslissende momenten gewoon van details af. Bij 25-24 in de vierde set kregen we een setbal en de kans om op gelijke hoogte te komen. Als we die hadden benut, had het misschien anders kunnen lopen. Het bekeravontuur stopt hier voor ons. De loting was ons sowieso al niet goed gezind. Ach ja, dan moeten we volgend jaar maar opnieuw proberen om naar het Sportpaleis te gaan.”

De afwezigheid van drie spelers wil Van de Velde niet inroepen als excuus. “Vooral op training is het moeilijk als je een aantal spelers moet missen. In de wedstrijd hebben de jongens die er wel waren hun uiterste best gedaan. Op dat vlak zit er meer strijdlust in het team dan vorig seizoen. We hangen als groep goed aan elkaar en iedereen is bereid om voor elkaar in de bres te springen.”

Volledig scherm Robbe Van de Velde (6) samen met libero Seppe Baetens en middenman Lennart Heckel: "Iedereen is bereid om voor elkaar in de bres te springen". © Foto Beckx/RV

Liever geen libero

Seppe Baetens bezette tegen Maaseik de post van libero. In het midweekduel tegen VHL werd Van de Velde nog uitgespeeld als op die positie, ter vervanging van de geblesseerde Petersson. Als het van de 20-jarige Temsenaar afhangt was dat een éénmalig experiment. “Receptie-hoek is mijn positie. Neen, ook in de nadagen van mijn carrière wil ik geen libero worden, dan stop ik nog liever met volleyballen”, lacht Van de Velde. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik de rol van libero wat onderschat heb. Op de hoek voel ik me op mijn best. Aanvallend heb ik tegen Maaseik mijn streng getrokken. Met de zware opslagen heb ik het soms nog wat moeilijk in receptie. Misschien moet ik meer proberen om de bal in het veld te houden, eerder dan die perfect aan het net te willen brengen. Ook in mijn opslag moet ik nog meer vertrouwen krijgen.”

Zestiende finales Challenge Cup

Woensdagavond staat de heenwedstrijd van de eerste Europese wedstrijd in de Challenge Cup op het programma. Dinsdagochtend om 6.30 uur vertrekt de Aalsterse delegatie aan Schotte. Sanches en Petersson blijven in Aalst om te revalideren, Meier maakt de trip wel mee. Een rechtstreekse vlucht brengt het gezelschap vanuit Zaventem naar Tel Aviv. De Ajuinen verblijven in een hotel aan de rand van de stad, op zo’n veertig minuten rijden van de sporthal van Kfar Saba. De Israëli's zijn niet helemaal onbekend voor Lindemans Aalst. Zij waren in januari 2017 de eerste Europese tegenstander van de club na de verhuis naar Schotte. Aalst won toen de terugmatch van de zestiende finales van de CEV-Cup met 3-0 nadat het eerder ook zonder setverlies ging winnen in Israël. “Dat wist ik niet, maar dat is misschien wel al een goed voorteken”, knipoogt Van de Velde. “Nu we uitgeschakeld zijn voor de beker van België, wint onze Europese campagne nog wat meer aan belang. We willen sowieso naar de achtste finales”.