Robbe Van de Velde (Lindemans Aalst) maakt Europees debuut in Champions League: “Het is hiervoor dat we elke dag trainen”

VOLLEYBAL CHAMPIONS LEAGUEAmper een dag na het onverhoopte punt in de openingswedstrijd tegen Fenerbahçe moest Lindemans Aalst vanavond opnieuw aan de bak in de groepsfase van de Champions League. De Ajuinen waren niet opgewassen tegen het aanvalsgeweld van Belchatow en verloren kansloos in drie sets (16-25, 17-25 en 16-25).

Hoewel Belchatow momenteel slechts in de middenmoot van de Poolse competitie staat, blijft de negenvoudige Poolse landskampioen een team met naam en faam. In 2019 pakte het team de bronzen plak in de Champions League. Met Grzegorz Lomac heeft Belchatow de spelverdeler van de Poolse nationale ploeg in huis. Hij maakte deel uit van het team van coach Vital Heynen dat in 2018 wereldkampioen werd. Ook de Servische hoofdaanvaller Dusan Petkovic, de Amerikaan Taylor Lee Sander en de Iraniër Milad Abadipour zijn wereldtoppers. Dat ‘reus’ en middenman Mateusz Beniek tegen Aalst zelfs niet in actie kwam, is veelzeggend.

De internationale ervaring van de negenvoudige Poolse landskampioen is een hemelsbreed verschil met Aalst. Voor een vijftal spelers betekent dit Champions League-tornooi zelfs hun debuut op het Europese toneel. Eén van hen is Robbe Van de Velde. De 18-jarige receptie-hoekspeler zat vorig seizoen nog op de Volleybalschool, maar mocht gisteren en vanavond toch al proeven van volleybal op het hoogste Europese niveau. Tegen Fenerbahçe viel de Temsenaar kort in. Tegen Belchatow speelde hij bijna de ganse derde set en hij deed het meer dan behoorlijk. “Op zich ben ik wel tevreden over mijn prestatie”, aldus een nuchtere Van de Velde. “Als ik mag invallen is dat meestal wanneer de ploeg het moeilijk heeft. Ik probeer gewoon mijn ding te doen en het team zo goed mogelijk te helpen. Nerveus was ik niet echt. We stonden op dat moment al zoveel achter dat we niet echt meer naar de score keken. We bekeken alles punt per punt.”

“We stonden tegenover een heel goede ploeg die op alle vlakken beter was dan wij. We wisten vooraf dat het moeilijk zou worden en als je dan als ploeg zelf niet je beste niveau haalt, krijg je een uitslag als deze. Tegen Fenerbahçe presteerden we wel sterk. Jammer dat we die lijn niet konden doortrekken. Deze nederlaag was misschien min of meer ingecalculeerd. Maar we hadden allemaal gehoopt om beter te doen, ook al was de tegenstander vandaag een stuk sterker.”

Tegen wereldtopper Kedzierzyn

Morgen (donderdag) speelt Aalst zijn laatste wedstrijd tegen gastploeg Kedzierzyn. De ongeslagen Poolse competitieleider mag nog een stuk hoger ingeschat worden dan Belchatow. Het team van de ex-kapitein van Aalst Adrian Staszewski versloeg Belchatow in zijn eerste wedstrijd met 3-0. “Kedzierzyn is één van de beste teams ter wereld. Of we dan beginnen met de intentie om vooral de schade te beperken? Niet echt. Elke wedstrijd begint met 0-0. We gaan gewoon ons uiterste best doen en trachten om opnieuw ons beste niveau te halen.”

De beloftevolle Van de Velde staat nog aan het begin van zijn carrière en geeft zijn ogen de kost. “Je merkt dat het hier het allerhoogste niveau is. Alles is goed georganiseerd. We spelen in een knappe zaal en ons hotel is in orde. Als je hier zelf staat, zie je ook hoe groot alles is. Ik hoop in mijn carrière zo ver mogelijk te geraken en zou graag nog meer gelijkaardige ervaringen beleven. Het is hiervoor dat we elke dag trainen.”