Robbe Van de Velde en Lindemans Aalst ontvangen leider Roeselare: “Voor ons moet er niets”

We spraken met Robbe Van de Velde. De 20-jarige hoekspeler startte in Menen nog in de huppelhoek, maar deed na zijn invalbeurt de wedstrijd in het voordeel van zijn team kantelen. Hij scoorde vijftien punten waaronder vijf killblocks en werd uitgeroepen tot Star of the game. “Ik ben uiteraard tevreden dat ik het team tegen Menen kon helpen, maar ik denk dat ook de inbreng van José Monteiro als setter belangrijk was”, aldus de jonge hoekspeler.

“Onze start was niet top, maar vanaf de tweede set zijn we beter gaan spelen. Menen zakte een beetje terug waardoor we opnieuw in de wedstrijd kwamen. We wisten dat het voor beide teams een belangrijk duel was, de match om de vijfde plaats zeg maar. We zijn dan ook tevreden dat we aan het langste eind trokken en zo weer een stapje dichter bij de play-offs komen.”

Zaterdag komt het ongenaakbare Roeselare op bezoek. De West-Vlamingen steken er in de competitie met kop en schouders bovenuit en zijn nog steeds ongeslagen. “De heenmatch verloren we met 3-0, maar we leverden geen slechte, zelfs een vrij goede prestatie. Op de momenten dat het echt moest, lieten we het echter afweten. Tegen een topteam als Roeselare wordt zoiets afgestraft. Het komt er voor ons op aan om zaterdag die kansen wél te grijpen. Voor ons hoeft er niets, we kunnen zonder druk spelen. Roeselare heeft dit seizoen veruit het beste team. Als we zaterdag een goede prestatie hebben geleverd, kunnen we tevreden zijn. Of ons dat dan al niet punten oplevert, zien we dan wel.”

Meer duidelijkheid

Na een mindere start stelde het bestuur van Lindemans Aalst begin december Christophe Achten aan als opvolger van Idner Martins. Met zeges tegen Borgworm, Guibertin en Menen en tussendoor een nederlaag tegen Roeselare heeft de nieuwe coach zijn start bij de Schotte-boys niet gemist. “De nieuwe coach heeft op heel wat vlakken meer structuur gebracht. Iedereen weet nu veel beter wat er van hem verwacht wordt en dat hadden we nodig. Ook qua posities is er meer duidelijkheid (Van de Velde speelde onder Martins enkele keren op de voor hem niet vertrouwde positie van libero, red.). We zijn er nog niet, maar we moeten als team in staat zijn om een plaatsje in de play-offs af te dwingen.”

Meer constante in prestaties

Robbe Van de Velde komt uit een rasechte volleybalfamilie. Zowel vader Luc als moeder Kristien Hoorens speelden op een hoog niveau. Na de volleybalschool in Vilvoorde ging Robbe aan de slag bij Lindemans Aalst. “Het eerste seizoen in Liga A was uiteraard een beetje wennen”, zegt de Temsenaar die momenteel ook aan het studeren is voor zijn examens rechtspraktijk. “Dit seizoen krijg ik veel speelkansen en daar ben ik heel tevreden mee. Ik kwam in iedere wedstrijd al in actie en ik voel dat er vooruitgang inzit. Wat er nog beter moet? Ik wil vooral constanter presteren. Ik wissel de goede wedstrijden nog te veel af met mindere prestaties. Ook op technisch vlak is er nog ruimte voor verbetering. Zo is bijvoorbeeld mijn jumpservice nog te wisselvallig en kan mijn aanval op hoge ballen nog beter.”

