Robbe Van de Velde en Lindemans Aalst herpakken zich tegen Belchatow: “Iedereen haalde zijn niveau”

Dusan Petkovic, 29 jaar en opposite van de Servische nationale ploeg. De Pool Mateusz Beniek, middenman van 2,08 meter won samen spelverdeler Grzegrorz Lomacz het wereldkampioenschap in 2018. Het zijn slechts drie van de ervaren rotten bij traditieclub Belchatow.

Aan de andere kant van het net stond een jonge Belg die dit seizoen pas voor het eerst mocht proeven van Europees volleybal. De amper 18-jarige Robbe Van de Velde zat vorig seizoen nog op de Volleybalschool. Door de afwezigheid van François Lecat (schouderblessure) en José Pedro Gomes (niet speelgerechtigd) startte de receptie-hoekspeler uit Temse voor de tweede wedstrijd op rij in de basis. Hij liet tegen Belchatow geregeld zien dat hij niet ten onrechte tot één van de beloftes van het Belgische volleybal wordt gerekend.

Van de Velde zag zijn team een veel betere start nemen dan daags voordien tegen Fenerbahçe: stabieler in receptie, beter serverend, efficiënter in de aanval en heel wat meer grinta. “Na onze dramatische start van gisteren was het superbelangrijk om er van bij het eerste punt te staan”, zegt Van de Velde. “We zaten meteen goed in de wedstrijd en dat heeft zich de ganse wedstrijd doorgezet. Er zat veel meer beleving in het team waardoor we minder fouten maakten. Tegen Fenerbahçe liep zowat alles mis wat er verkeerd kon gaan. In de openingsset tegen Belchatow ging het veel vlotter. We slaagden erin om hun hoofdaanvaller (Bartosz Filipiak, red.) het scoren te beletten. Voor de wedstrijd gaf niemand ons een kans om in de buurt van setwinst te komen, laat staan een set te winnen. We speelden zonder druk en haalden verdiend de eerste beurt binnen. Het was één van onze betere sets van het seizoen.”

“Vanaf de tweede set bracht de thuisploeg opposite Dusan Petkovic in de ploeg en dat was een groot verschil. Hij hielp zijn team erbovenop. Er waren in de volgende sets zeker nog mogelijkheden, maar we kregen op het verkeerde moment vaak een reeks tegen. Tegen een sterk team als dat van Belchatow is dat moeilijk op te halen.”

Tevreden over eigen prestatie

Van de Velde kan terugblikken op een goede prestatie. “Ik denk dat ik receptioneel vrij stabiel was en ik kon aanvallend ook een aantal puntjes meepikken. Tegen een tegenstander van dit niveau mag ik daarmee tevreden zijn. Iedereen was trouwens in zijn dagje. Om mee te doen tegen zulke teams mag niemand het laten afweten. Als jonge gast is het voor mij speciaal om in de Champions League te mogen aantreden. Het is jammer dat we geen beroep kunnen doen op François en José en dat we maar negen fitte spelers hebben, maar we hebben dat tegen Belchatow als team goed opgelost. Iedereen heeft zijn job gedaan”.

Zelfde ingesteldheid tonen

In zijn laatste Champions League-wedstrijd staat Aalst donderdag tegenover de leider in poule A. Kedzierzyn is het team van ex-Aalst-kapitein Adrian Staszewski en ongeslagen koploper in de PlusLiga. De Poolse klasbakken zijn al zeker van de kwalificatie voor de kwartfinale van de Champions League.

“Misschien laten de Polen wel een aantal spelers rusten, maar dan nog blijft het een supergoede ploeg. We mogen ons niet focussen op het resultaat. Niemand verwacht dat we een set kunnen pakken. We moeten gewoon dezelfde ingesteldheid tonen als vandaag. Als iedereen opnieuw zijn niveau haalt, zijn er misschien wel kansen.”

