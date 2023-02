Robbe Van de Velde (20) verlengt contract bij Lindemans Aalst: “Ik voel me hier goed”

De West-Vlamingen domineerden de reguliere competitie en lieten geen enkele verliesmatch optekenen. Afgelopen weekend boekten ze hun 15e bekertriomf door Menen te kloppen met droge 3-0-cijfers. De eerste opdracht van Lindemans Aalst in de play-offs is meteen ook de zwaarste. “Ik was zondag aanwezig in het Sportpaleis voor de bekerfinale”, zegt receptie-hoekspeler Robbe Van de Velde. “Roeselare was sterk, zoals al het ganse seizoen. Het werd tegen Menen geen topwedstrijd. Daarvoor ging het voor Roeselare iets te gemakkelijk. Wij weten dat we donderdag top zullen moeten zijn om iets te kunnen doen. Langs de andere kant is het voor ons een kans om vrijuit te spelen, zonder enige druk. Iedereen verwacht een 3-0-zege voor de thuisploeg. Het is aan ons om te bewijzen dat we weerwerk kunnen bieden. Na Roeselare volgt er een thuismatch tegen Maaseik (op zaterdag 11 maart, red.). We nemen het dus meteen op tegen de twee sterkste teams. Het is de bedoeling om goed te presteren. De behaalde punten zijn misschien niet zo belangrijk. We moeten de duels met Roeselare en Maaseik gebruiken om ons niveau op te krikken. In dat opzicht is het wellicht beter dan direct de matchen te spelen die voor ons belangrijk zijn voor de Europese tickets.”

De laatste wedstrijd, thuis tegen Achel, liep af met een sisser. “Thuis tegen Achel had iedereen de drie punten verwacht. De 1-3-nederlaag werd een grote teleurstelling en het was dan ook nog eens onze carnavalsmatch. Uiteraard hebben we die wedstrijd nadien nog besproken, maar inmiddels hebben we het achter ons gelaten. We zijn goed aan het trainen en iedereen heeft zin in de play-offs. Dat ik persoonlijk een sterke prestatie leverde tegen Achel (Van de Velde scoorde 24 punten waaronder 4 blocks, red.)? Het was individueel inderdaad één van mijn beste matchen van het seizoen. Maar daar kopen we uiteraard niets mee. Ik had liever persoonlijk wat minder goed gespeeld, maar wel punten gepakt”.

Verbeterd contract voor twee seizoenen

De 20-jarige Van de Velde werd weggeplukt uit de Volleybalschool in Vilvoorde en is inmiddels aan zijn derde seizoen in Schotte bezig. De club heeft vertrouwen in de Temsenaar en bood hem een verbeterd contract. “Ik tekende inderdaad een overeenkomst voor nog twee bijkomende seizoenen. Ja, ik voel me goed binnen de club. De voorbije seizoenen waren sportief gezien niet de gemakkelijkste, maar persoonlijk heb ik het naar mijn zin. De club wil zo snel mogelijk opnieuw de aansluiting maken met de top. Het is de bedoeling om daarvoor komend seizoen een competitieve ploeg op de been te brengen. Dat er ook interesse was van andere teams zoals Roeselare en Maaseik? Ik heb dat ook gehoord, maar zelf heb ik nooit effectief met die clubs gepraat. Het is niet mijn prioriteit. Dat ik me goed voel bij Aalst, speelkansen krijg en mijn familie in de buurt woont, heeft me doen besluiten om er nog twee seizoenen bij te doen”.