Robbe Trouvé (Avanti Stekene) wil iets rechtzetten na eerste nederlaag: “We trekken met veel strijdlust naar Wolvertem Merchtem”

voetbal challenger pro league Stef Peeters stapt met goesting in het Pa­tro-ver­haal: “Duidelijk plan en zo heb ik het graag”

Patro Eisden haalde met Stef Peeters een ervaren speler in huis. De middenvelder maakt de overstap van Eupen, waar hij einde contract was. Dat Peeters voor Eisden koos, was een verrassing. Vooral omdat hij de voorbije weken gelinkt werd met onder meer Standard, Beveren en clubs in Turkije. “Het aanbod uit Turkije stelde niks voor en bij Standard had ik niet het gevoel dat men er echt voor wilde gaan”, vertelt Peeters. “Bij Patro had ik wel snel een goed gevoel.”