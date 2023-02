Robbe Santens met KRC Harelbeke naar RFC Wetteren: “De weken van de waarheid zijn aangebroken”

“De weken van de waarheid”, benadrukt aanvaller Robbe Santens (20). “De verplaatsing naar Wetteren, ploeg die vier punten meer telt, is belangrijk. Thuis konden we dankzij een strafschop in de slotminuut met 3-2 winnen.”

Doumbia out

Twaalf speeldagen voor het einde staan de Ratjes weer op een rechtstreekse degradatieplaats. Met één punt minder dan Westhoek, drie minder dan Gullegem, vier minder dan Wetteren. “Het wordt nog alles of niets, in voetbal kan het snel veranderen”, gaat Santens verder. “Ik blijf hopen dat we ons rap redden. Volgens mij is dat nog altijd mogelijk. Kenny Van Damme is terug en vult de leemte op rechtsachter in. Jammer genoeg zijn we Kasmi Doumbia, na een operatie aan een teen eerder deze week, wellicht voor de rest van het seizoen kwijt. Centraal achterin vangen Oscar Van Mol en Pieter De Smet dat op. In Zelzate ontbrak Younes Kasmi door griep. In Wetteren zal hij weer van de partij zijn.”