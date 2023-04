Robbe Santens (KRC Harelbeke): “Rood voor keeper twijfelgeval: het mocht eens in ons voordeel kantelen”

voetbal tweede nationale B Twee wereld­goals nekken Jamie Meseure en SK Londerzeel bij ploeg-in-vorm Ly­ra-Lier­se: “Geen schande om van hen te verliezen”

SK Londerzeel ging met 2-0 onderuit op het veld van Lyra-Lierse. Terecht en geen schande, vond ook Jamie Meseure. Helemaal zekerheid over het behoud is er daardoor nog steeds niet. Dan maar volgende week in eigen huis tegen Tongeren.