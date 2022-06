Robbe Quirynen (ex-Antwerp) is eerste inkomende transfer van Beerschot: “Dit is een mooie stap vooruit”

Voetbal 1BMet Robbe Quirynen haalde Beerschot een eerste nieuwkomer binnen met het oog op volgend seizoen. De 20-jarige rechtsback komt transfervrij over van reeksgenoot Deinze. “Kunnen spelen bij een traditieclub als Beerschot is een mooie stap vooruit”, zegt Quirynen.

Eén dag nadat kapitein Ryan Sanusi zijn aflopende contract verlengde, realiseerde Beerschot een eerste ‘echte’ inkomende transfer. Met Robbe Quirynen (die nu vast ligt tot de zomer van 2024) haalde men alleszins iemand in huis met een interessant profiel. De uit Sint-Job afkomstige Quirynen is een voormalig jeugdinternational die al een beetje ervaring opdeed in het profvoetbal.

Bij Beerschots grote rivaal Antwerp maakte Quirynen geruime tijd deel uit van de A-kern. Bij de Great Old speelde hij een handvol competitiewedstrijden en kwam hij zelfs twee keer Europees in actie (tegen AZ en Olympiakos). Tijdens een uitleenbeurt bij Moeskroen en een passage bij Deinze (in de tweede helft van vorig seizoen) pakte Quirynen nog extra speeltijd. En nu waagt hij dus zijn kans op het Kiel.

“Ik had vanaf het eerste gesprek een goed gevoel bij Beerschot”, vertelt Quirynen op de clubwebsite. “En met elk gesprek dat ik had, werd ik enthousiaster. Het is voor mij een mooie stap vooruit, van Deinze naar een echte traditieclub. Ik heb er overigens vertrouwen in dat ik nog beter kan dan bij Deinze. Ik speelde er quasi alles sinds ik er in januari tekende.”

In de voetsporen van Dom

Dat Quirynen iemand uit de streek is, is mooi meegenomen voor Beerschot en de speler zelf. “Ik kan in mijn vertrouwde omgeving blijven”, aldus nog Quirynen. “Ik woon nu samen met mijn vriendin, dicht bij de Groenplaats. Mijn ouders wonen in Sint-Job. Die stabiliteit zal zeker helpen. Nu is het aftellen om te kunnen starten met de trainingen. Het begint te kriebelen.”

Het gegeven dat Quirynen een verleden heeft bij Antwerp hoeft niet in zijn nadeel te spelen. Zijn voorganger op de rechterflank, Joren Dom, kwam ook van de Bosuil en werd al snel op handen gedragen door de paars-witte aanhang. Wie presteert en zijn truitje nat maakt, zal snel in de armen worden gesloten. “Voor ons was vooral belangrijk dat Robbe een topprofiel heeft”, benadrukt Beerschots sportief manager Sander Van Praet. “Robbe is een Belg met ervaring in 1B en hij past in de speelstijl die onze nieuwe coach voor ogen heeft. Robbes loopvermogen, werkethiek en snelheid zijn grote troeven. We zijn er van overtuigd dat Robbe het potentieel heeft om nog heel wat stappen te zetten.”